Criminosos aplicavam golpes de venda de motos através de perfis falsos em redes sociais no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo: operação "Defender" tem o objetivo de desarticular grupos envolvidos em crimes virtuais Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

De acordo com o delegado José Solano Feitosa, da Delegacia Municipal de Jucás, o grupo usava, principalmente, o perfil falso de uma empresa confiável no município de Sobral, na região Norte do Estado. “Eles se passavam como se fossem vendedores dessa empresa lá de Sobral e por ser uma empresa que goza de crédito no mercado, as vítimas tendiam a acreditar nas propostas desses falsos vendedores”, informa. Ainda segundo o delegado, pelo menos outros três municípios do Sul do Estado registraram vítimas do grupo criminoso. As regiões são Jucás, Cariús e Cedro. Os prejuízos registrados giram em torno de R$ 1 a R$ 12 mil. O grupo foi desarticulado após denúncias da atuação dos alvos. Quatro mandados de prisão foram expedidos e 18 de busca e apreensão. Ao todo, dos três homens presos, um, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, e dois, um de 33 e 29 anos, com mandado em aberto, esse último já se encontrava em uma unidade prisional no Estado. Outros dois alvos não foram localizados. Foram apreendidas ainda uma motocicleta, um tablet e cinco aparelhos celulares.

Cerca de 22 pessoas foram vítimas do grupo criminoso. O delegado José Solano afirma que as investigações revelaram que os alvos do grupo eram pessoas simples. “Eles ganham na quantidade e não no volume, ganhando R$ 4 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil, o maior número de vítimas é que é dá um volume grande para o lucro da associação criminosa”, explica. Os presos foram encaminhados para o 30° Distrito Policial, onde o homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas, e foi cumprido mandado de prisão preventiva por crimes de estelionato e associação criminosa contra o homem de 29 anos. Ambos estão à disposição da Justiça. A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Jucás e teve apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e do Departamento Técnico Operacional (DTO), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019). Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517 1753

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br