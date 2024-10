Líder comunitário é morto a tiros; homicídio é o 5º em menos de um mês no Grande Pirambu

Viatura da Polícia Militar. Imagem ilustrativa. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o local Crédito: FÁBIO LIMA

Um líder comunitário de 45 anos foi morto a tiros no cruzamento da avenida Leste Oeste com rua Jacinto Matos, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira, 21, e foi o quinto homicídio registrado no Grande Pirambu em menos de um mês. A vítima foi identificada como Vando Santos, conhecido popularmente como “Vandinho”, e atuava na comunidade da Areia Grossa, no Pirambu. A vítima também tinha uma loja de vestuário. Ainda não há informações do que motivou o crime contra a liderança. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e colheram indícios que subsidiarão as investigações.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar. As investigações estão a cargo da 4° Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para capturar o suspeito e elucidar o caso. Quinto homicídio registrado neste mês no Grande Pirambu A morte da liderança foi o quinto homicídio registrado em menos de um mês no Grande Pirambu. Na manhã do dia 1º de outubro, um suposto assaltante foi morto na avenida Leste Oeste após ser atingido por objeto contundente. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Na terça-feira, 8, um outro homem já havia sido assassinado no Pirambu.

Dez dias depois, um ex-cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto a tiros no dia 11 de outubro, sexta-feira. O crime aconteceu na rua Marcílio Dias, no bairro Pirambu. A vítima foi identificada como José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, sendo conhecido pelo apelido de Canário.

No mesmo dia, o quarto homicídio foi registrado na região. O dono de um mercadinho localizado na rua Dom Quintino foi morto a tiros na noite da sexta-feira, 11. A vítima, identificada como Pedro Feijó, foi morta dentro do próprio estabelecimento. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local.,

Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.