Policial de folga é baleado e morto em bar no bairro Vila Velha

Conforme a CGD, J. Filho e os outros cinco PMs estavam no dia 17 de fevereiro no Pirambu em busca de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em uma vingança pelo assassinato do soldado Bruno Lopes Marques , morto em 12 de fevereiro, no bairro Carlito Pamplona.

Confira nota da SSPDS sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança realizam diligências com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos. O militar estava de folga, quando foi baleado neste domingo (12), no bairro Vila Velha - Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza.

A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local, um estabelecimento comercial. Uma outra pessoa, que trabalhava no local da ocorrência, também foi lesionada pelos disparos e socorrida a uma unidade hospitalar da região. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. A 11ª Delegacia do DHPP está a cargo das investigações.