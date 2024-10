Criança baleada em tentativa de chacina no Barroso recebe alta após quatro meses

Aos oito anos, o garoto que foi uma das vítimas baleadas durante a tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza, no dia 21 de junho, recebeu alta hospitalar do Instituto Doutor José Frota (IJF), onde passou quatro meses internado. A família confirmou que criança foi para casa na segunda-feira, 28.

O garoto foi atingido por um tiro na cabeça, passou por cirurgias e, após o longo tratamento, liberado pela equipe médica. "A chegada dele foi choro de alegria para muita gente. Todos nós ficamos chorando, mas foi de alegria. Passamos quatro meses e uma semana, ele passou por três cirurgias, ficou com acompanhamento com neuro e agora que saiu terá mais consulta com o neuro. Vai fazer fisioterapia, mas graças a Deus está tudo bem", comenta a mãe da criança, que não será identificada por motivos de segurança.

Oito crianças e adolescentes foram baleados durante a tentativa de chacina no entorno de uma Areninha no Barroso. Um menino de dez anos e uma mulher morreram na ação. Crianças com idades entre 8, 9, 10, 11, 15 e 16 anos estavam entre as vítimas. o garoto de oito anos que foi atingido na cabeça foi internado inicialmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros foram submetidos a cirurgias de emergência.