Adolescente de 15 anos é assassinada no bairro Caça e Pesca, em Fortaleza

Uma adolescente de 15 anos foi morta nesta quarta-feira, 30, no bairro Caça e Pesca, na comunidade Embratel, em Fortaleza. A vítima foi lesionada por um objeto perfurocortante, em uma residência. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a vítima foi a óbito no local. Além disso, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para ajudar nas investigações.

Segundo a SSPDS, o caso deverá ser apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da PCCE.