Novo posto de saúde em Fortaleza deverá atender 25 mil pessoas do Grande José Walter

Posto terá 24° farmácia polo de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

O posto Águeda Xerez Cunha, nova unidade de saúde de Fortaleza, foi inaugurado na manhã desta terça-feira, 3. Com serviços em atenção básica e saúde bucal, a unidade deverá atender 25 mil moradores do Grande José Walter. Na ocasião, o secretário municipal da Saúde Galeno Taumaturgo anuncou que o Gonzaguinha da Messejana será reaberto no próximo dia 12, após dois anos em obras. Com atendimentos paralisados desde julho de 2022, o hospital precisou ser reconstruído devido a problemas estruturais, como infiltrações e falhas na rede elétrica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A expectativa é de que o novo Hospital tenha 22 novos leitos e seja quase dois mil metros quadrados (m²) maior que a antiga unidade. Ao todo, o investimento total do hospital foi de R$ 33 milhões.



“Eu estou com um exame para fazer desde 2023 e até agora não saiu. Agora se Deus quiser vai sair”, comenta a dona de casa, que também destaca a proximidade do posto como um ponto positivo. “Agora vai ficar muito bom. É perto de onde eu moro, não vou mais precisar pegar ônibus. Aqui ficou ótimo”, acrescenta. A entrega do posto tem o objetivo de desafogar outras duas unidades, instaladas no bairro José Walter e no Cidade Jardim I, que atendem, respectivamente, 40 mil e 11 mil pessoas.

O nome do local também tem apego afetivo para os moradores da região e homenageia Águeda Xerez Cunha, antiga líder comunitária do bairro que prestava serviços de assistência social. “É importante nesses momentos a gente lembrar dessas pessoas que têm um trabalho que às vezes passa até despercebido, mas que é de grande importância, como foi o trabalho que a dona Águeda fez aqui durante a existência dela”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo. Além do posto, o local também deverá receber nova pavimentação com piso intertravado. De acordo com o secretário Municipal da Infraestrutura, Samuel Dias, a obra deverá ser iniciada nesta quarta-feira, 4.