Crianças aprendem leis de trânsito em mini-circuito de bicicletas no Parque Rio Branco

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-09-2024: Ciclofaixa de Lazer no Parque Rio Branco. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Se tem algo que todo mundo vive, é o trânsito. Seja no ônibus, no carro, na bicicleta ou como pedestres, todos vagam pela cidade com regras claras de segurança — ou pelo menos é o que se espera. Aproveitando a reinauguração da Praça Rio Branco, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) instalou um ponto de apoio ao ciclista, no objetivo de refrescar a memória sobre as leis de trânsito neste domingo, 1º de setembro. O público alvo acaba sendo as crianças, maioria com no máximo dez anos de idade. Elas chegam meio curiosas, conquistadas pelo mini-circuito colorido, e então sobem nas pequenas bicicletas para dar a volta acompanhadas de uma agente da AMC. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De repente, uma placa sinalizando “Pare”, ou uma faixa de pedestre com um agente aguardando para atravessar. Na brincadeira, elas vão aprendendo o que cada sinalização significa e como agir.

Além de educar a próxima geração de motoristas cearenses — afinal, as bicicletas também são veículos e devem cumprir todas as sinalizações —, as crianças viram ótimos fiscais dos pais. “Criancinha pequena é assim, eles vêem (tudo). Quando eu vou atravessar o sinal vermelho, mesmo de bicicleta, ele diz: ‘Pai! Você não pode atravessar.’ Ele fica no pé da gente, tipo ensinando”, ri o servidor público e ciclista Luís Lindson, 47. Ele é pai do pequeno Leonardo Aquino, 6 anos recém-completos, que estava pela primeira vez andando de bicicleta pra valer. Os dois costumam passear de patinete no parque, em uma estratégia de afastar Leonardo das telas, e viram para o Parque Rio Branco após matéria do O POVO sobre o evento educativo. “A gente leva essa ação para as principais praças de Fortaleza nos fins de semana para que a criançada e os adultos façam esse circuito e aprendam de forma prática e simples a forma mais segura de transitar pela cidade”, explica David Loureiro, agente da AMC e coordenador do evento deste domingo. “A intenção é formar uma cultura de responsabilidade pela segurança viária.”