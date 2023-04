16 novos postos de saúde serão construídos até o fim de 2024, promete Sarto

O prefeito José Sarto afirmou que 16 novos postos de saúde serão construídos em Fortaleza até o final de 2024. A informação foi dada durante evento de anúncio de novos investimentos na área da saúde da cidade, realizado nesta quinta-feira, 13, no Paço Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a construção dos novos postos está prevista para iniciar no segundo semestre deste ano e deverá ser concluída no final do ano que vem. As unidades contarão com sala de espera, consultórios, sala de vacinas, sala de observação, sala de coleta, sala de procedimentos e banheiros com acessibilidade.

Além da construção das novas unidades, o pacote de novos investimentos conta com ações, como a reforma dos 96 postos de saúde existentes e a requalificação total de oito postos da cidade: Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo), Carlos Ribeiro (Jacarecanga), Fausto Freire (Parque Santa Maria), Floresta (Álvaro Weyne), Maciel de Brito (Conjunto Ceará), Pedro Celestino (Maraponga), Pio XII (São João do Tauape), Torres de Melo (Manoel Sátiro).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investimentos também serão destinados à reestruturação das seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) municipais, à inauguração de nove farmácias polo, ao lançamento de quatro novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) — sendo dois infantis, um deles no bairro Granja Portugal, e dois gerais — e à convocação de 89 médicos para reforçar o serviço de Atenção Primária à Saúde.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 130 milhões em ações de infraestrutura no setor de saúde da Capital.

Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza divulga plano operacional para aniversário de 297 anos

Passagem de ônibus custa R$ 3,90 nesta quinta, 13, aniversário de Fortaleza

Fachada do HGWA ganha grafite em homenagem a profissionais e pacientes

Tags