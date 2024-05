Posto de saúde é inaugurado no José Walter e deve beneficiar 11 mil pessoas

Em cerimônia de inauguração, realizada na manhã desta quarta, 29, o secretário de Saúde do município, Galeno Taumaturgo, informou que o posto já está em funcionamento. “Todas as necessidades de um posto estão supridas, como profissionais, equipamentos e insumos”, comentou o secretário.

A unidade voltada à Atenção Primária à Saúde conta com sala de vacina, sala de preparo, consultórios médicos e consultório odontológico, sala de observação, entre outros. O posto ainda conta com farmácia e sinalização bilíngue indicando as dependências, em inglês e português.

Um novo posto de saúde foi inaugurado nesta quarta-feira, 29, no bairro José Walter . A unidade Fernando Uchôa Costa se localiza nas proximidades do Residencial Cidade Jardim I e deve beneficiar cerca de 11 mil pessoas do bairro e seu entorno. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, foi investido R$ 1,4 milhão na obra.

“Esse é mais um equipamento que vem atender às demandas [da população], que sabemos que são muitas. A complexidade da política pública de saúde no Brasil é em todo lugar. É necessário haver uma repartição de tarefas entre a União, o estado e o município, mas o município está fazendo a sua parte”, comentou o gestor, em fala com a imprensa.

Também esteve presente no evento o prefeito José Sarto que, ao lado do secretário, realizou visita às dependências do posto.

Segundo a moradora Alice Silva Nascimento, 61, o equipamento é uma demanda antiga da comunidade. “Essa era uma área descoberta. Até tem o posto do José Walter, mas ele é longe e era uma dificuldade para ser atendido. Temos muitas pessoas acamadas e com dificuldade de andar por aqui”, aponta.

“A estrutura está muito bonita, agora vamos ver se, no decorrer do tempo, vai realmente ter médicos suficientes”, diz Alice.

Além do posto de saúde, a moradora conta que outra demanda para a comunidade é uma nova escola.“A gente precisa de escolas. Mesmo para as [escolas] mais próximas é preciso de um ônibus para chegar. Eu tenho netos e, por eles serem muito criança, a gente fica com receio de mandar nos transportes. A gente não tem condições de estar pagando Uber”, ainda pontuou Alice.

De acordo com José Sarto, outros equipamentos que contemplam a área da saúde devem ser entregues até o final do ano em Fortaleza. “Vamos entregar 18 novos postos de saúde construídos do zero. Também vamos entregar 11 farmácias polo. Dessa forma, passaremos a ter 26 em Fortaleza. Vamos também entregar o Gonzaguinha da Messejana”, detalhou.

Após a inauguração, que ocorreu em um dia chuvoso na Capital, o prefeito ainda cumprimentou e tirou fotos com apoiadores e moradores do bairro no interior e no exterior do novo equipamento.