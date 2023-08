José Walter: cerca de 40 mil moradores devem ser beneficiados com reforma de posto de saúde

Posto deve atender mais de 40 mil moradores Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza/Daniel Calvet

O posto de saúde do bairro José Walter foi reaberto para atendimentos à população na manhã desta sexta-feira, 4. A unidade passou por obras de requalificação que beneficiarão mais de 40 mil moradores da região com nova estrutura, quatro equipes de saúde da família e três consultórios de saúde bucal. A reforma do equipamento faz parte do pacote de investimentos na saúde anunciado pela Prefeitura de Fortaleza em abril, que prevê a reforma de 96 unidades de saúde, além da construção de 16 novos postos, requalificação total de outros oito e convocação de profissionais do atendimento básico.

Arraiá da Juventude ocorre neste fim de semana no Cuca Mondubim

As melhorias podem facilitar a vida de pessoas como dona Maria da Conceição, 69, que reclama da falta de componentes essenciais para o funcionamento do posto. "Faltava médico. A gente chegava atrás de remédio e ia comprar porque não tinha no posto, né?", afirmou a moradora do José Walter. Além do número de médicos em atuação nas unidades de saúde na Capital (524), destacado pelo prefeito José Sarto (PDT) durante a entrega, uma maior capilaridade nos locais de atendimento poderá otimizar o serviço. Ainda durante a solenidade, Sarto confirmou a conclusão de outros dois postos para evitar a sobrecarga no equipamento reaberto. "Ja já nós vamos entregar o posto de saúde do Cidade Jardim I e o posto de saúde do Cidade Jardim II, que vão determinantemente aliviar o quantitativo de pessoas que vêm para cá", disse.

Atendimentos com telemedicina podem reduzir filas por especialistas Mais um ponto destacado pelo governo municipal foi o atendimento em telemedicina, que no momento está disponível apenas para os médicos da Capital tirarem dúvidas com especialistas em sete especialidades. A medida é chamada de “segunda opinião” e estará disponível também para a população a partir do mês que vem. Segundo o secretário municipal da saúde, Galeno Taumaturgo, o procedimento deve diminuir a espera por atendimento com especialistas. “Só deve ir pra fila do especialista aquele paciente que passou pela segunda opinião e o especialista achou necessário que ele vá. Com isso, a gente espera que nós consigamos diminuir as filas em até 80% das procuras para as grandes especialidades”, explica.