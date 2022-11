Prefeitura dá início à demolição do Gonzaguinha da Messejana

Após quase cinco meses do encerramento das atividades do hospital, local passa a receber trabalhos voltados à demolição do antigo prédio

Sem receber pacientes desde o último mês de julho, a antiga estrutura que abrigava o Gonzaguinha da Messejana deverá ser completamente demolida em um prazo de 30 dias. Desde o fim da última semana, homens trabalham no desmonte do prédio.

Na manhã desta segunda-feira, 21, cerca de dez profissionais trabalhavam na retirada de telhas e na separação de outros materiais que poderão ser reutilizados em obras futuras. O plano é de que o novo Gonzaguinha da Messejana passe a funcionar a partir do início do segundo semestre de 2024.

A expectativa da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) é de que até a próxima sexta-feira, 25, o trabalho entre em uma nova etapa, quando máquinas passarão a auxiliar no processo de demolição da estrutura.

"A construção deve iniciar ainda esse ano. A gente espera que essa fase de limpeza demore mais ou menos um mês e que, logo na sequência, comece o trabalho de escavação das fundações e montagem da estrutura nova", explica o titular da pasta, Samuel Dias.

O novo hospital terá cerca de 6.300 m² de área construída, superando em quase 2 mil m² a antiga estrutura. O número de leitos também será maior, indo de 85 para 109 unidades. Serão dez dedicados à Urgência Obstétrica, outros dez ao Centro de Parto Normal e 89 leitos de internação. O investimento é de R$ 29 milhões, o valor não inclui a compra de novos equipamentos para o hospital.

A reforma do hospital foi anunciada pela Prefeitura de Fortaleza no dia 29 de maio de 2022. A notícia do encerramento temporário das atividades gerou protestos por parte dos funcionários, além de manifestações contrárias ao fechamento por parte da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) e do Sindicato dos Médicos. O grupo afirmava que a paralisação dos atendimentos seria prejudicial à população.

Em entrevista concedida à Rádio O POVO/CBN, na manhã desta segunda-feira, 21, a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela, afirmou que a demanda do antigo Gonzaguinha foi completamente absorvida pela rede, em especial pelo novo Gonzaguinha do José Walter, inaugurado no último mês de julho.

"Temos uma rede extremamente ampliada com 116 postos de saúde. O Gonzaguinha do José Walter absorveu a demanda antiga da Messejana, o novo José Walter tem capacidade para 700 partos", destacou.

Atualmente, a unidade localizada no bairro José Walter possui uma média de aproximadamente 400 partos mensais, 100 a mais do que a média registrada no prédio da Messejana entre os meses de janeiro e junho de 2022.

Reciclagem de materiais

Sobre o andamento da obra, o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, destaca a importância da fase inicial do processo. "Tentamos aproveitar tudo, inclusive, a própria estrutura demolida passa por um processo de reciclagem para ser aproveitada nas obras de infraestrutura de pavimentação", destaca.

Dias ressalta que cerca de 90% do entulho da obra serão utilizados para a produção da Brita Graduada Simples (BGS), que é utilizada como suporte de camadas de pavimentação. A BGS tem um aspecto similar ao da areia, e é obtida após materiais de alvenaria e concreto serem moídos e peneirados.

"Embaixo do intertravado ou do asfalto tem sempre uma camada de solo específico, que é compactado e dá a resistência do pavimento como um todo", finaliza Dias.

