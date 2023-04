Prefeitura de Fortaleza anuncia R$ 130 milhões para Atenção Primária

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) anunciou um pacote de investimentos de R$ 130 milhões para a rede pública de saúde da Capital. O plano foi detalhado nesta quinta-feira, 13, dia do aniversário de 297 anos da Capital, em cerimônia realizada na sede da Prefeitura.

Ao apresentar o plano, Sarto afirmou que os investimentos representam um “marco zero de uma grande reviravolta” na saúde pública de Fortaleza. “Hoje nós estamos dando um pontapé para começar uma verdadeira revolução, à semelhança do que aconteceu na educação há dez anos".

O pacote inclui a construção e reforma de postos de saúde, entrega de novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), reestruturação das Unidades de Pronto Atendimento Municipais (UPAs), construção de novas farmácias-polo e contratação de médicos. As ações serão concluídas gradativamente até o fim de 2024, segundo o chefe do Executivo municipal.

De acordo com o prefeito, o foco na atenção primária tem como objetivo solucionar, "em tempo recorde", os problemas mais imediatos da população que procura atendimento nas 118 Unidades Básicas de Saúde do Município (UBSs).

Ele admitiu que, atualmente, o serviço não contempla as necessidades de grande parte dos usuários. “O diagnóstico é simples: falta médico, falta medicamento, a estrutura dos postos de saúde está comprometida”, analisou.

De acordo com Sarto, em 2023 a Prefeitura deve aplicar montante de R$ 400 milhões na área da saúde — cerca de 26% do orçamento municipal. O percentual supera o investimento mínimo de 15% determinado pela Constituição Federal.

Além da requalificação e ampliação da infraestrutura dos equipamentos de Saúde, a Prefeitura estuda medidas para otimizar o atendimento e diminuir as filas de espera por consultas nas UBSs. Novo secretário de Saúde, Galeno Taumaturgo, revelou que uma das medidas em fase de planejamento é a implantação da telemedicina.

“A telemedicina abrevia muita coisa. Um exemplo: o paciente que está na fila do posto de saúde esperando por uma consulta com um cardiologista, ele poderá acessar o sistema e fazer a consulta on-line de modo bem mais rápido”, exemplificou.

Segundo Galeno, a ideia é começar o uso do sistema em unidades piloto. Ainda não há prazo, contudo, para que o projeto saia do papel. “Vamos ter algumas dificuldades no início, porque é uma coisa nova, mas eu acho que esse é um caminho sem volta”, concluiu o secretário.

Confira as principais ações do pacote de investimentos na saúde

Construção de 16 novos postos de saúde



Os novos postos contarão com sala de espera, consultórios, sala de vacinas, farmácia, sala de observação, sala de coleta, sala de procedimentos, banheiros com acessibilidade, entre outros espaços.



Previsão de início: segundo semestre de 2023

Previsão de conclusão: até o fim de 2024

Reforma de 96 postos



Serviços serão realizados por blocos, seguindo ordem de critérios técnicos. Cada etapa contemplará 8 postos, recebendo intervenções simultaneamente. Serão feitas manutenções elétricas, hidráulicas, sanitárias, revisão da acessibilidade e pinturas.

Início: imediato

Previsão de conclusão: até o fim de 2024

Requalificação total de 8 postos

Pio XII (São João do Tauape)



Torres de Melo (Manoel Sátiro)



Pedro Celestino (Maraponga)



Maciel de Brito (Conjunto Ceará)



Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo)



Floresta (Álvaro Weyne)



Fausto Freire (Parque Santa Maria)

Previsão de início: segundo semestre de 2023

Previsão de conclusão: até o fim de 2024

Construção de 4 novos CAPSs, sendo 2 infantis e 2 gerais



Prazo de conclusão: até dezembro de 2024

Reestruturação das 6 UPAs municipais



Serviços: manutenções físicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias.



Previsão de início: segundo semestre de 2023

Previsão de conclusão: até dezembro de 2024

Construção de 9 farmácias-polo



Unidades terão o serviço de farmácia clínica, que presta orientação terapêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, revisão da farmacoterapia, conciliação dos medicamentos e a avaliação e promoção da adesão terapêutica, garantindo uso racional dos medicamentos distribuídos.



Previsão de início: maio de 2023

Previsão de conclusão: até dezembro de 2023

Chamamento de médicos para compor a Atenção Primária



Convocação de 89 novos médicos, aprovados em seleção pública. Os profissionais atuarão nas equipes de Estratégia da Família (ESF), nos postos de saúde. O chamamento será imediato, durante o mês de abril.

