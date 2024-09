Gonzaguinha da Messejana, fechado há dois anos, será reinaugurado no próximo dia 12 de setembro

Após ficar cerca de dois anos em obras, o Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, o Gonzaguinha da Messejana, em Fortaleza, deve voltar a funcionar no próximo dia 12 de setembro. O anúncio da reinauguração foi feito pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, na manhã desta terça-feira, 3, durante a entrega de um posto de saúde no bairro Cidade Jardim II.

O Hospital teve as atividades suspensas em julho de 2022, quando passava por problemas estruturais. À época, a unidade foi alvo de inspeção do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que detectou infiltrações, defeitos na instalação elétrica, dentre outras avarias.