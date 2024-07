Gonzaguinha de Messejana deve ser inaugurado até setembro, diz secretário

O Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, conhecido como Gonzaguinha, será inaugurado até setembro, conforme o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo. A unidade antiga foi completamente demolida para dar espaço à estrutura nova, que está em construção desde 2022.

Com as novas instalações, o hospital passa de 85 para 107 leitos, distribuídos em urgência obstétrica (10), centro de parto normal (8), leitos de internação (79) e de UTI neonatal (10). As obras estão 85% concluídas e na fase de acabamentos.

Após a requalificação, é previsto o funcionamento de consultórios médicos, ambulatório, serviço social, psicologia e fonoaudiologia, além de sala de ultrassonografia e raio X. Foram destinados R$ 33 milhões para a reforma.