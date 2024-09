UFC abre inscrições para voluntários participarem de pesquisa sobre estilo de vida e bem-estar

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está selecionando participantes voluntários para o projeto de pesquisa AI4 Wellness, que visa compreender a relação entre estilo de vida, dores e lesões musculoesqueléticas. As inscrições iniciaram no último dia 20 de agosto e, conforme a organização, a meta é coletar 400 participantes, não tendo, dessa forma, uma data de encerramento.

O estudo é promovido pelo laboratório de pesquisa em ciência de dados e inteligência artificial da UFC, Insight Data Science Lab, em parceria com o Departamento de Fisioterapia da Universidade.

Como parte da pesquisa, os voluntários deverão utilizar um relógio inteligente, popularmente conhecido no mercado como smartwatch, fornecido pela pesquisa. O equipamento realizará a captação dos dados ligados ao seu estilo de vida, como qualidade do sono e níveis de estresse, por exemplo.