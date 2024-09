Ponte dos Ingleses tem grande movimentação uma semana após reinauguração

Houve a reconstrução completa dos elementos de madeira, dos quiosques e da torre de observação; população reforça que conservação do equipamento é fundamental

Lá estavam várias pessoas que nunca tinham visitado o ponto turístico , mesmo antes da reforma. É o caso de Emanuel Sales, de 24 anos, que estava acompanhado da esposa e do filho de 2 anos, que brincava com o skate. "Nunca tinha vindo aqui antes, mas agora está bonita".

Uma semana depois da reinauguração da Ponte dos Ingleses , uma grande movimentação foi registrada neste domingo, 1º. Ela estava inacessível desde março de 2018, quando uma forte ressaca destruiu a estrutura, sendo que a reforma foi iniciada em agosto do ano passado.

Por outro lado, Flaviane Holanda, de 37 anos, contou que frequentava bastante a ponte na época da sua adolescência e tentou ir na inauguração, porém, não conseguiu. Hoje, estava acompanhada dos seus dois filhos. "Achei tudo muito bom. Mas o negócio é conservar porque, infelizmente, tem muito vandalismo".

Durante a visita, O POVO também observou um momento em que os frequentadores do local usaram a estrutura para pular diretamente no mar, uma prática recorrente na Praia de Iracema. Além disso, haviam guardas municipais na região.

A reabertura aconteceu no fim da tarde do domingo passado, 25, com a presença de secretários municipais, políticos e da população.