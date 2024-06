Mais dois suspeitos de balear 10 pessoas em areninha do Barroso são presos

A dupla foi apontada pela SSPDS como integrantes de uma organização criminosa. Como O POVO mostrou nesse domingo, 23 , os praticantes do crime integram a facção Massa Carcerária, que disputa na região com a facção Comando Vermelho (CV).

Durante a ação policial nesta tarde, uma arma de fogo também foi apreendida. “A ação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e contou com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)”, informou a SSPDS.



Agora, são cinco as pessoas capturadas suspeitas de envolvimento na tentativa de chacina. Já no sábado, 22, um adolescente e um adulto foram capturados. No domingo, 23, outro adulto foi preso no bairro Jardim das Oliveiras.



Os maiores de idade foram identificados como: Victor Henrique Pereira Carneiro, de 21 anos, e Tainara da Silva Bezerra, de 26 anos. Nesse domingo, 23, a Polícia Civil divulgou que seis suspeitos de executarem diretamente foram identificados.



Também nesse domingo, 23, o prefeito José Sarto (PDT) informou que, das oito crianças e adolescentes baleados no Barroso, três já tiveram alta. Uma criança de oito anos, atingida na cabeça, está internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).



O verdadeiro alvo do ataque havia deixado a areninha instantes antes do crime ser efetuado, apurou a Polícia Civil.