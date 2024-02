SSPDS deixa de divulgar nomes de suspeitos presos no Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Desde a última segunda-feira, 5, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ( SSPDS ) deixou de divulgar os nomes de suspeitos presos em ações das forças de segurança do Estado. Em nota, a SSPDS afirma que a decisão atende orientação da Assessoria Jurídica da pasta e tem como intuito adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Na última terça-feira, 6, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) portaria que abria sindicância administrativa contra o delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, ex-titular da Delegacia Municipal de Aurora (Cariri Cearense), por publicar em uma conta no Instagram fotos, endereços e nomes completos de presos em ações daquela unidade.



Em 2021, a SSPDS já havia deixado de divulgar os nomes das vítimas de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte sob argumento de atender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No mesmo ano, a pasta deixou de publicar relatórios diários de ocorrências, em que havia informações como endereços, nomes de vítimas e suspeitos de diversos crimes ocorridos no Estado.