Suspeitos de balear 10 pessoas em areninha no Barroso integrariam facção

Dois dos suspeitos de matar Daniel Levy Cardoso Gomes, de 10 anos, e Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos — além de balear outras oito pessoas na Areninha do Jardim Violeta, no bairro Barroso, em Fortaleza — são também apontados como integrantes de uma facção criminosa. Ao todo, dois adultos e um adolescente foram capturados suspeitos de envolvimento no caso, registrado na noite de sexta-feira, 21. Há participação direta de seis pessoas.

Victor Henrique Pereira Carneiro, de 21 anos, e Tainara da Silva Bezerra, de 26 anos, foram presos ainda em estado de flagrante e foram autuados pelos crimes de homicídio qualificado (dois consumados e oito tentativas), receptação, corrupção de menores e integrar organização criminosa.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), os dois são integrantes da facção Massa Carcerária. A tentativa de chacina teria ocorrido no contexto da disputa com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que age na região onde ocorreu o crime.