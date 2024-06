Com dezenove homicídios, Ceará tem o segundo dia mais violento do ano

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Crimes foram registrados nessa sexta, 21 de junho. Em Fortaleza, foram nove assassinatos, incluindo dois homicídios duplos: um no Barroso e um no Mondubim

Conforme apuração do O POVO , os casos registrados em Fortaleza nessa sexta ocorreram nos seguintes bairros: Barroso , Bonsucesso, Conjunto Palmeiras, Messejana, Mondubim , Praia do Futuro II e Siqueira.

Com isso, conforme dados da SSPDS atualizados até a última quarta-feira, 19, esse foi o segundo dia mais violento do ano no Estado , atrás apenas de 17 de fevereiro — quando 24 assassinatos foram registrados. Outros três dias do ano também registraram 19 homicídios (21 de janeiro e 7 e 23 de abril).

Em todo o Ceará, 19 homicídios foram registrados nessa sexta-feira, 21. Foram nove ocorrências em Fortaleza, cinco em municípios da Região Metropolitana da Capital e cinco no Interior. As informações foram apuradas por O POVO e confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Entre as ocorrências, estão dois homicídios duplos. Uma delas aconteceu na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, onde uma criança de 10 anos e uma mulher de 49 anos foram mortas durante tiroteio.

No Mondubim, também houve dois mortos. As vítimas estavam em frente a uma lanchonete, na rua Antônio Divino, quando homens em motocicletas chegaram e efetuaram diversos disparos. Um dos homens mortos chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Fortaleza registra sete homicídios em menos de duas horas

Sete das mortes na Capital foram separadas por um período de menos de duas horas. O primeiro homicídio registrado na noite aconteceu na Messejana por volta das 20h40min.



Em seguida vieram: o duplo homicídio no Barroso (por volta das 20h50min), o duplo homicídio no Mondubim (21 horas), o assassinato de um homem Siqueira (21h24min) e o assassinato de uma mulher no Bonsucesso (22h05min).

Os outros dois homicídios ocorreram por volta das 16h25min (na Praia do Caça e Pesca) e por volta das 23 horas (no Conjunto Palmeiras).

Já na Região Metropolitana, houve o caso de um achado do cadáver de uma mulher às 8h40min no bairro Campo Grande, em Caucaia. Por volta das 13h30min, um homem foi morto a tiros no bairro Área Verde, em Maranguape.

Em Pacatuba, foram registrados dois crimes: o primeiro, um achado de cadáver no bairro Pavuna; o outro, um assassinato a tiros no bairro Timbozinho. Por fim, um homem foi morto a tiros no bairro Lino Silveira, em Caucaia, já cerca das 19h25min.