Seis teriam participado de tentativa de chacina com 10 baleados no Barroso

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, o alvo principal dos criminosos era um homem que deixou o local momentos antes do crime. Três suspeitos, dois adultos e um adolescente, já foram capturados.

Pelo menos seis pessoas teriam participado diretamente da tentativa de chacina que deixou dez baleados na Areninha do Jardim Violenta , no bairro Barroso , em Fortaleza , na noite da última sexta-feira, 21. A informação foi divulgada neste domingo, 23, em entrevista coletiva realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Na ação, morreram Daniel Levy Cardoso Gomes, de 10 anos, e Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos. Outras oito crianças e adolescentes ficaram feridas. Três já receberam alta e as outras cinco seguem internadas no Instituto Dr. José Frota (IJF).

"As investigações continuam, nós temos intensificado nossos trabalhos de investigação através do Departamento de Homicídios, temos enfatizado e intensificado muito as nossas ações de inteligência no sentido de identificar todos aqueles que auxiliaram, que deram cobertura, ou que executaram o crime", frisou Gutiérrez.