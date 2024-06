Capturados dois suspeitos da tentativa de chacina em Areninha no Barroso

Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Civil do Ceará divulgou, na manhã deste sábado, 22, que um homem e um adolescente foram capturados pela tentativa de chacina que deixou, pelo menos, dois mortos e dois feridos na noite dessa sexta-feira, 21, na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, em Fortaleza.

Conforme o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Ricardo Pinheiro, os dois alvos foram capturados nesta manhã na região da Grande Messejana. Contra eles, havia mandados de prisão e apreensão em aberto. O nome do adulto preso não foi divulgado.

Ainda segundo Pinheiro, a dupla é suspeita de integrar uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. "Ainda é objeto de investigação, a gente aprofundar e entender o que ocorreu", disse o delegado sobre demais detalhes da dinâmica do crime.