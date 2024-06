Governo do Ceará alerta sobre mensagens falsas de "medidas cautelares" à população

Conteúdos passaram a circular após alta no número de homicídios registrada no Estado

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE)

As mensagens indicam "medidas cautelares" para as pessoas, incluindo alertas relacionados a cuidados ao sair de casa e lugares para evitar.

O Governo do Ceará alertou sobre mensagens falsas que estão circulando nas redes sociais desde o último final de semana. O aviso aponta supostas "recomendações" da Polícia Militar do Estado (PMCE) voltadas para a população.

O POVO questionou a PMCE nesta segunda-feira, 24, sobre a veracidade das mensagens e o órgão informou que o conteúdo se trata de "fake news" — ou seja, conteúdo fraudado de forma a se assemelhar a notícias.



Os textos passaram a circular na internet no último sábado, 22, após o Estado registrar um dos dias mais violentos do ano.

Homicídios no Estado

Na madrugada da última quinta-feira, 20, uma chacina foi registrada no município de Viçosa do Ceará, 1 350 quilômetros de Fortaleza. Oito pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo em uma praça localizada no Centro da cidade.