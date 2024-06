Tentativa de chacina no Barroso: alvo de criminosos saiu do local minutos antes do crime

Investigações policiais apontam que os criminosos que atiraram contra pessoas na Areninha do Jardim Violeta, no bairro Barroso, em Fortaleza, tinham como alvo um homem que saiu do local minutos antes do crime. Informação foi divulgada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em coletiva realizada neste domingo, 23. Uma criança e uma mulher adulta morreram na ação.

"Conseguimos pontuar que havia um indivíduo que seria o alvo deles, o interesse deles naquele conflito de facção, e esse indivíduo teria se evadido, teria deixado o local momentos antes, e aí ocorreu o brutal crime que ocorreu na areninha", disse na ocasião Ricardo Pinheiro, diretor do DHPP.

Representante também destacou que, até este domingo o trabalho investigativo já apontava a participação direta de pelo menos seis pessoas na tentativa de chacina.