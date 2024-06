Tentativa de chacina: criança e mulher são mortas e outras pessoas ficam feridas em Areninha de Fortaleza

Uma tentativa de chacina deixou várias pessoas baleadas na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, em Fortaleza, por volta das 20h50min desta sexta-feira, 21. Informações preliminares apontam que duas pessoas, uma criança e uma mulher adulta, morreram na ação.

Outras quatro pessoas teriam ficado feridas, também incluindo crianças e uma mulher adulta. Vídeos gravados por pessoas que estavam na areninha no momento do crime mostram uma mulher e uma criança ensanguentadas no chão. As imagens também registraram que no local havia várias pessoas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações e atualizará esta matéria assim que obtiver retorno. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.