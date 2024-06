Três das oito crianças e adolescentes baleados no Barroso tiveram alta, diz Sarto

Na sexta-feira, 21, uma tentativa de chacina deixou vários feridos na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso , em Fortaleza. Duas pessoas morreram , uma mulher de 48 anos e uma criança de 10 anos .

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que três das oito crianças e adolescentes baleadas em tentativa de chacina em areninha no bairro Barroso já tiveram alta hospitalar . Outras cinco seguem em atendimento , com acompanhamento das equipes clínicas e cirúrgicas do Instituto Doutor José Frota (IJF).

Entre os atingidos por disparos e que foram socorridos ao IJF estão três meninas, com 11, 13 e 16 anos de idade, e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos. O menino de 8 anos foi atingido na cabeça e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros dois foram submetidos a cirurgias de emergência.

No sábado, 22, o prefeito foi ao IJF verificar a situação das crianças internadas. Na ocasião, Sarto prestou solidariedade às famílias e deixou a Prefeitura à disposição. “Nossa missão é essa, salvar a vida desses meninos e meninas”, pontuou o chefe do executivo municipal.

O fim de semana foi violento e acendeu o alerta do Governo do Estado em relação aos crimes de homicídio. Na sexta-feira, 18 pessoas foram executadas em todo o Estado, marcando um dos dias mais violentos do ano no Ceará.

No sábado, mais seis homicídios foram registrados, três em Fortaleza e outros três no Interior. Já na madrugada de domingo, no entanto, nenhum homicídio foi registrado na capital cearense, de acordo com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).