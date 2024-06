"Não há prazo nem correria", diz secretário da Segurança sobre mudanças na cúpula

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Roberto Sá, novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Crédito: FÁBIO LIMA

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, completou 20 dias no cargo neste domingo, 23. Durante o curto mandato, o titular da SSPDS afirmou estar observando o trabalho dos comandantes das polícias militar e civil. Segundo ele, não há planos imediatos de trocas na cúpula da Segurança. “Não há prazo nem correria para efetuar trocas”, disse durante entrevista na rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 24. Sá relatou que deixou claro para os profissionais que ocupam os cargos de chefia das polícias do Ceará que estaria observando o trabalho deles “o tempo todo”. E confirmou que “os que fizerem um bom trabalho permanecerão”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesse período ainda recente no cargo, Roberto Sá enfrenta uma sequência de crimes violentos que chamaram atenção da sociedade, como a chacina em Viçosa do Ceará, na madrugada de quinta-feira, 20, que deixou oito mortos (a oitava vítima morreu na noite de sexta, 21), e a tentativa de chacina em uma areninha no bairro Barroso, em Fortaleza. Esta ocorrência resultou na morte de uma mulher e uma criança. Outras oito crianças foram feridas.

As tensões no cenário local da violência exigiram um gabinete de crise no fim de semana, com reuniões permanentes entre o governador e a cúpula da segurança pública, com órgãos de inteligência e investigação, mais o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Como medida de curto prazo para diminuir os homicídios e aumentar a sensação de segurança, o secretário planeja o aumento do policiamento na rua. A saturação do patrulhamento em áreas mais críticas e em horários em que os crimes frequentemente ocorrem é a estratégia adotada. LEIA MAIS | Elmano liga para ministro da Justiça e cogita apoio federal após mortes no Ceará