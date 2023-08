Preso em operação no Grande Pirambu é suspeito de expulsar moradores de casa

Entre as 16 pessoas capturadas na operação de combate à guerra entre facções criminosas no Grande Pirambu está um homem suspeito de expulsar moradores da própria casa. Lindeson Nunes da Silva, de 33 anos, foi autuado no início da tarde dessa quinta-feira, 10, por tráfico de drogas, integrar organização criminosa e esbulho possessório.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Lindeson teria expulsado moradores de uma casa no bairro Barra do Ceará para traficar drogas no local. Na residência, os policiais do 33º Distrito Policial (33ºDP) encontraram 72 gramas de maconha.



Em depoimento, ele negou ter expulsado moradores, afirmando que alugava o imóvel há quase um mês. Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 11, Lindeson teve a prisão preventiva decretada.



Prisão de suspeitos de ataques



Também na quinta-feira, 10, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu Francisco Barbosa de Sousa, conhecido como “Turinga”, de 43 anos. Ele é apontado como mandante dos ataques registrados no Grande Pirambu contra carros de passeio.



Além deles, foram presos Edequias Gonçalves de Oliveira, de 34 anos, suspeito de homicídios na região; e Paulo Anderson Vieira da Silveira, de 26 anos, suspeito de integrar organização criminosa, preso com um quilo de maconha e pistola.