Corpus Christi: paróquia monta tapete com alimentos para doar

No dia de Corpus Christi, religiosos seguem a tradição de confeccionar tapetes com imagens relativas à data para estampar as ruas. Em Fortaleza, a Paróquia Nossa Senhora da Salette, no bairro Bela Vista, decidiu unir tradição e solidariedade. O tapete deste ano foi construído com embalagens de alimentos não perecíveis arrecadados pela comunidade para serem doados.

A ação da Paróquia reflete os objetivos da Campainha da Fraternidade de 2023, “que nos convida a refletir sobre a fome e a miséria que assolam nossa nação”, disse a organização em nota. “Queremos celebrar a vida e a história de nossa paróquia, chamando a atenção para a desigualdade e a injustiça social que deixam milhões de brasileiros com fome”, pontuaram.

Paróquia de Fortaleza monta tapete de Corpus Christi com alimentos doados Crédito: Divulgação/ Arquidiocese de Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra paróquia fortalezense que produziu tapeçarias para a festa desta quinta foi a Igreja de Cristo Rei, no bairro Aldeota. Ao todo, foram construídas 13 ilustrações, cada uma elaborada por uma pastoral distinta.

A catequista Carol Garcia, de 23 anos, participou da confecção de um dos tapetes da paróquia, que levou uma semana para ficar pronto. “A confecção dos tapetes é sempre um momento de alegria, porque reúne crianças, adultos, idosos ajudando de alguma forma para sair bonito”, disse.

Corpus Christi: fluxo nas rodoviárias de Fortaleza deve aumentar 30%; ENTENDA

Tapetes de Corpus Christi: como surgiu a tradição?

A tradição dos tapetes de Corpus Christi remonta ao século XIII, quando o papa Urbano IV instituiu a celebração para honrar a Eucaristia. A origem dos tapetes está ligada à lenda de uma mulher que, ao passar pelo caminho onde o Santíssimo Sacramento seria levado, decidiu enfeitá-lo com flores e folhas.

Com o passar do tempo, a tradição se espalhou por várias regiões do mundo, ganhando novas técnicas e designs, e hoje os tapetes de Corpus Christi são considerados uma manifestação artística e religiosa importante.

Feriado de Corpus Christi deve atrair mais de 80 mil turistas ao Ceará, diz Setur

No Brasil, a tradição ganhou força a partir do século XIX. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi uma das pioneiras nessa manifestação, com os fiéis confeccionando tapetes coloridos pelas ruas de paralelepípedo. Ao longo dos anos, a tradição se espalhou por diversas cidades do país, ganhando características regionais e atraindo turistas de todas as partes.

Corpus Christi: a celebração do corpo de Cristo

Corpus Christi: entenda significado da data e origem do feriado

A expressão Corpus Christi vem do latim e significa “corpo de Cristo”. A celebração da data, que pode ser um dia de folga esperado ansiosamente por muitos trabalhadores, vem da religião cristã.

A tradição é uma referência à última ceia de Jesus com seus apóstolos quando ele pediu que celebrassem sua lembrança consumindo o pão e o vinho que, na tradição cristã, se transformariam em seu corpo e sangue.