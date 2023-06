Corpus Christi: veja o que funciona e que fecha no feriado no Ceará

O festejo de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 8, é considerado feriado em Fortaleza— conforme estabelece a lei municipal 8.796/2003. Em razão disso, diversos setores da Capital ou não devem funcionar ou vão prestar atendimento em horários diferenciados durante a data comemorativa.

Já no âmbito estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) decretou ponto facultativo no expediente dos órgãos da administração pública estadual para esse dia religioso.



O POVO fez uma lista mostrando o que abre e o que fecha na Capital durante a data, considerando os serviços essenciais para a população. Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saúde

Vacinação

Conforme Prefeitura, de quinta-feira, 8, até o domingo, 11, dois postos serão abertos exclusivamente para vacinação de rotina contra Covid-19, influenza e raiva humana, sendo eles:

Posto de saúde Irmã Hercília, na Rua Frei Vidal, 1821.

Posto Mattos Dourado, na Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391.



O atendimento ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada equipamento, de 8 horas às 16h30.

Assistência Social

O Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Francisca Clotilde é aberto 24 horas para atendimento de domingo a domingo.



Local: Rua Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes (Casa da Mulher Brasileira)

Telefone: (85) 3108-2968

Higiene Cidadã 1

Funcionamento normal

Distribuição de almoço (11h) e sopa (16h). Banho e entrega de kits de higiene. Funcionamento semanal domingo a domingo.

Local: Av. Dom Manoel, 1250 - Centro

Higiene Cidadã 2

Funcionamento normal

Distribuição de almoço (11h) e sopa (16h). Banho e entrega de kits de higiene. Funcionamento semanal de domingo a domingo

Local: Rua Pedro II, 100 – João Pessoa (Parangaba)

Atendimento Veterinário

De acordo com a Prefeitura, as unidades do VetMóvel e Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó estarão fechadas a partir de amanhã. O funcionamento dos serviços retorna na segunda-feira, 12.

Mercados

Mercado dos Peixes do Mucuripe

Quinta-feira a domingo (08/06 a 11/06) - 7h às 22h

Mercado São Sebastião

Quinta-feira (08/06) - 5h às 13h

Sexta-feira e sábado (09/06 a 10/06) - 5h às 15h



Mercado Central

Quinta-feira (08/06) - 8h às 14h

Sexta-feira (09/06) - 8h às 18h

Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira)

Quinta-feira e domingo (08/06 e 11/06) - Fechado

Sexta-feira (09/06) - 8h às 17h



Mercado do Montese

Quinta-feira a domingo (08/06 a 11/06) - das 5h às 13h

Mercado da Parangaba

Fechado de quinta-feira a domingo (08/06 a 11/06)

Mercado Carlito Pamplona

Quinta-feira a domingo (08/06 a 11/06) - 5h às 13h

Mercado do Joaquim Távora

Quinta-feira (08/06) - 6h às 14h

Sexta-feira (09/06) - 7h às 17h



Mercado dos Peixes Vila do Mar

Quinta-feira a domingo (08/06 a 11/06) - 7h às 22h

Mercado Cidade dos Funcionários

Quinta-feira a sábado (08/06 a 10/06) - 6h30 ás 17h

Domingo (11/06) - 7h às 12h

Mercado de Messejana

Quinta-feira (08/06) - 6h30 às 12h

Sexta-feira a domingo (09/06 a 11/06) - 6h30 às 17h

Mercado Bela Vista

Quinta-feira (08/06) - 6h às 14h

Sexta-feira (09/06) - 6h às 15h



Transporte público

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), será realizada uma programação especial de transporte para os dias 8 e 9 de junho. "Nesta quinta-feira, 8, a frota opera com programação de domingos e feriados, com reforço de 60 veículos nas linhas de maior demanda e nove veículos reserva. Já na sexta-feira, 9, a oferta será de dia útil, adequada à demanda devido ao ponto facultativo".

Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um plano de ação especial para o feriado, com equipes da companhia atuando em campo durante a data.

- Lojas de atendimento estarão fechadas na quinta-feira (8), mas reabrem normalmente no dia 9, sexta-feira.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Agencias Bancárias

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Corpus Christi. Decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, "que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional".

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o Estado durante o feriado do Dia de Corpus Christi.

Centro Fashion de Fortaleza

O Centro Fashion de Fortaleza funcionará normalmente, das 9 horas às 19h, durante a quinta-feira, 8.



Lojas e comércios

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o funcionamento é facultativo. O presidente do Sindilojas, Cid Alves, explica que “as lojas poderão abrir se assim os proprietários quiserem”.

Metrofor

As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe terão operação especial no feriado desta quinta-feira, 8. dia de Corpus Christi. Conforme nota publicada no site do sistema, o metrôs e VLTs na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) iniciam a "operação amanhã em horário normal e circulam com intervalos diferentes dos habituais".

O encerramento da operação ocorre mais cedo. Não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral. Na sexta-feira, 9, o funcionamento será normal.

Veja abaixo os detalhes de como cada linha funciona amanhã:

Linha Sul

Viagens saindo da Estação Carlito Benevides iniciam às 5h30 e finalizam às 18h, com intervalo de 30 minutos entre cada trem. As viagens saindo da Estação Chico da Silva iniciam às 5h40 e finalizam às 18h10, com intervalos de 30 minutos.

VLT Parangaba-Mucuripe

Circulação de trens inicia às 5h30 e finaliza às 17h30 nos dois sentidos. Para ver todos os horários, consulte tabela completa clicando aqui.

Linha Oeste

Viagens saindo da Estação Moura Brasil iniciam 6h15 e encerra às 17h30; saindo da Estação Caucaia iniciam às 05h30 e encerram às 16h45. Para ver todos os horários, consulte tabela completa clicando aqui.

VLT de Sobral e VLT do Cariri

Não haverá operação.

Tribunal de Justiça

Nesta quinta-feira, 8, e na sexta-feira, 9, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) atua em regime de plantão eletrônico

O serviço no Tribunal será das 12h às 18h, para casos urgentes de natureza cível e criminal. Na Capital, o horário será das 12h às 18h (cíveis) e das 8h às 14h (criminais). Já no Interior, das 8h às 14h.

Ministério Público

"O procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, decretou ponto facultativo para membros, servidores, estagiários e colaboradores do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na próxima sexta-feira (09/06), data que sucede o feriado de Corpus Christi (08/06).

A medida foi anunciada na Portaria nº 0941/2023/SEGEP, assinada pelo PGJ nessa terça-feira (06/06). Na data apontada, ficarão suspensos os prazos administrativos alusivos às atividades da Procuradoria-Geral de Justiça, que recomeçarão a fluir no primeiro dia útil subsequente".

Defensoria Pública

A Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) terá ponto facultativo na quinta-feira, 8, e na sexta-feira, 9.



Detalhes do funcionamento:



Demandas de urgência área cívil

Horário: 12h às 18h.

Sede da Defensoria Pública Geral sala do Núcleo do Idoso I

Av. Pinto Bandeira nº 1111- Luciano Cavalcante

Tel.: (85) 9.8400-5997 (somente whatsapp)

Demandas de urgência área criminal

Horário: 08h às 14h

Vara Privativa de Audiências de Custódia,

Rua Conselheiro Tristão, 188, Centro, Fortaleza-CE.

Interior – De 8h às 14h



Polícia Federal

A Polícia Federal informa que nos próximos dia 8 e 9 de junho não haverá expediente devido ao ponto facultativo de Corpus Christi.

O posto da PF no Shopping Iguatemi Fortaleza voltará com as atividades, como emissão e entrega de passaportes, estrangeiros, segurança privada, controle de armas e produtos químicos, na segunda-feira, 12 de junho.

O serviço de plantão na sede da Superintendência Regional funcionará normalmente e poderá ser acionado por meio dos telefones (85) 3392-4924/4934 e o da Delegacia em Juazeiro do Norte /CE pelo telefone (88) 3311-3232.

Shoppings



Shopping Iguatemi Bosque

O Iguatemi Bosque informa que lojas e quiosques terão funcionamento normal na próxima quinta-feira, 8, feriado de Corpus Christi. As operações de alimentação e lazer, além de supermercados (mais detalhes abaixo) irão funcionar no horário tradicional. O cinema conta com sessões a partir das 13h.

Apenas os serviços de atendimento ao público como Correios, Detran, Polícia Federal e Casa do Cidadão estarão fechados na quinta-feira.

Confira o funcionamento do Iguatemi Bosque no feriado:

Lojas e Quiosques - 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 01h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas – 7h às 17h

Cactus Sports Park - 6h às 22h

Cobasi - 8h às 21h

CLDO – 8h às 20h

Lotérica – 10h às 18h

Correios – Fechado

Polícia Federal - Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba terá funcionamento normal durante o feriado do Dia de Corpus Christi, 8. Lojas e quiosques estarão abertos. Da mesma forma, operam como de costume a Praça de Alimentação e as áreas de lazer, das 10 às 22 horas. Já o cinema (UCI) estará aberto de acordo com os horários das sessões. A Academia Selfit, por sua vez, abre às 8h e permanece até 14h.

Confira detalhes abaixo:

Quinta-feira (08/06)

Lojas/Quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Lazer (Game Station): 12h às 22h;

Lazer (Studio Games): 10h às 22h;

Selfit Academia: 08h às 14h;

Casa Lotérica: Fechada;

Clínicas de Saúde: Conforme agendamento

Shopping centers do Grupo Ancar

Lojas e quiosques dos shopping centers do Grupo Ancar na Grande Fortaleza - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - estarão funcionando normalmente nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi.

No North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, lojas, quiosques e praças de alimentação estarão abertos das 10h às 22h. Nos quatro shoppings, as salas de cinema estarão em funcionamento conforme programação.



No North Shopping Fortaleza, a Clínica Sim funcionará das 06h às 20h, Clínica Nest das 07h às 13h, Academia Smartfit das 08h às 14h e Super Lagoa das 07h às 22h. A Loteria Santiago das 10h às 20h, a Prevtop estará fechada. A Oftalmoclínica funcionará das 10h às 20h. O restaurante Coco Bambu estará aberto das 11h30 às 23h.

No North Shopping Maracanaú, Detran,Caixa Econômica Federal e Casa do Cidadão estarão fechados. A academia Smart Fit funcionará das 08h às 14h e a Pague Menos das 09h às 21h.

No North Shopping Jóquei, a clínica Santamed funcionará das 06h às 20h. A lotérica das 10h às 21h.

No Via Sul Shopping, a Clínica Sim funcionará das 07h às 20h, já a Caixa Econômica estará fechada.

As lojas, quiosques e Praça de Alimentação funcionam normalmente até 22h.

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy



Na próxima quinta-feira, 8 de junho, as lojas e os quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Exceção para órgãos públicos e banco, que fecham, além das academias que têm horários diferenciados. As plataformas de vendas RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br) têm atendimento normal, das 10h às 21h.

Shopping Benfica

O empreendimento vai ter horário de funcionamento normal, das 10h às 21h.

Estarão fechados:

Santander, Caixa Econômica, Lotérica, Laboratório Clementino Fraga, Fortran, Detran, Tribunal de Justiça, Casa do Cidadão, Faculdade Plus, Uninassau e PrevTop.

Com a repórter Bruna Lira