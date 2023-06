Corpus Christi é feriado? Saiba como será em Fortaleza e no Ceará

O Dia de Corpus Christi é sempre comemorado 60 dias após a Quinta-feira Santa, logo em seguida do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade. Em decorrência disso, a festividade cristã se torna uma data móvel.

Corpus Christi: ENTENDA o significado e a origem da data

Neste ano, o festejo do corpo de Cristo cai na próxima quinta-feira, 8. Além de ser uma data móvel, também é ponto facultativo em diversas cidades brasileiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece que o dia de Corpus Christi é feriado.

Segundo o texto, outras datas de tradição cristã são feriados na Capital, como os dias de São José e de Nossa Senhora da Assunção (padroeira de Fortaleza) e Sexta Feira Santa.



Diante do ponto facultativo, no entanto, cabe a cada município do Ceará definir, na legislação local, se a data será feriado ou não.

Corpus Christi é feriado no Ceará?

Como o dia de Corpus Christi não é um feriado nacional, a folga na data depende de decisões municipais e estaduais. Enquanto municípios podem definir os próprios feriados, os estados brasileiros só têm a liberdade de determinar o feriado da Data Magna.

Assim, o Ceará pode determinar apenas ponto facultativo para o Corpus Christi. A decisão deve ser divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Corpus Christi: a celebração do corpo de Cristo

A expressão Corpus Christi, que vem do latim, significa "corpo de Cristo". A celebração da data, que pode ser um dia de folga esperado ansiosamente por muitos trabalhadores, vem da religião cristã.

A tradição de perpetuar e celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é uma referência à última ceia de Jesus com seus apóstolo quando ele pediu que celebrassem sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que, na tradição cristã, se transformariam em seu corpo e sangue.