Guia sobre alimentação saudável nas escolas é lançado no Brasil

Os profissionais da educação no Brasil irão ganhar mais um aliado na luta por uma alimentação saudável nas escolas. Intitulado “Promovendo um Ambiente Alimentar Escolar Saudável: Apoio à Gestão Local”, o novo guia do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), promove o debate sobre nutrição de qualidade nas instituições de ensino.

O guia é fruto de uma série de diálogos das instituições com educadores de diversas partes do País durante o projeto “Promoção da Alimentação Saudável nas escolas”, que mobilizou profissionais do ensino e estudantes. Os participantes atuaram no estímulo à alimentação saudável em escolas de municípios da Amazônia Legal e do Semiárido brasileiro.

O lançamento oficial do guia será realizado durante webinário na próxima quarta-feira, 7, com transmissão ao vivo, às 15 horas, nos canais do Idec e do Unicef no YouTube.

O evento também terá a apresentação de resultados do Projeto de Lei Modelo, desenvolvido pelo Idec, que busca a regulamentação da oferta, comércio e publicidade de alimentos nas escolas.

O webinário ainda contará com a presença de representantes do Unicef, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e do Governo da Bahia.

Confira programação:



15h - Abertura

15h10 - Falas de Governo: Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

15h40 - Apresentação do documento Promovendo um Ambiente Alimentar Escolar Saudável: Apoio à Gestão Local

16h - Processo de encaminhamento de um Projeto de Lei

16h10 - Espaço para perguntas

16h20 - Encerramento