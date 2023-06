Feriado de Corpus Christi deve atrair mais de 80 mil turistas ao Ceará, diz Setur

O feriado de Corpus Christi deve atrair mais de 80 mil turistas ao Ceará, conforme projeção da Secretaria Estadual de Turismo (Setur). O número representa alta superior a 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De quinta a domingo, a expectativa é que a média de ocupação da rede hoteleira do estado se aproxime de 75%. Do total de turistas que o Ceará irá receber, cerca de 54% devem se hospedar e curtir os atrativos do estado no litoral e regiões serranas.

No ranking dos destinos mais buscados, Jijoca de Jericoacoara, seguido por Guaramiranga , Porto das Dunas, Cumbuco , Camocim, Canoa Quebrada.

Outro destino que se aproxima dos 100% de ocupação da sua rede hoteleira é Viçosa do Ceará, na serra da Ibiapaba. Entre os dias 8, 9 e 10 de junho, a região recebe a 11ª edição do Festival Mel, Chorinho e Cachaça.

A programação do evento conta com exposições temáticas e turísticas sobre a cidade de Viçosa do Ceará, feiras de mel, cachaça, artesanato e agronegócio, promovidas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará – SEBRAE/CE, além de atrações musicais como o sambista Dudu Nobre, o grupo Fundo de Quintal, entre outros. A região espera receber entre 16 e 18 mil pessoas por noite para acompanhar o festival.

“Identificamos o feriado de Corpus Christi como uma ótima oportunidade para o turismo, com ganhos para toda cadeia produtiva do segmento. Além da extensa região litorânea, contamos com uma excelente procura por regiões serranas e o interior do estado, fazendo com que os benefícios da atividade cheguem para todos”, avalia a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Destinos mais buscados

Movimentação rodoviária

No segmento rodoviário, cerca de 30 mil passageiros deverão embarcar pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza, entre os dias 07 e 11 de junho. Isso representa um aumento de 4% em relação à média normal de fluxo. Se comparado com 2022, este ano haverá um acréscimo de 30% no número de pessoas que irão viajar para alguma cidade do Ceará e de outros estados.

De acordo com a Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários da capital, os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Natal (RN), Teresina (PI), Mossoró (RN), Recife (PE) e João Pessoa (PB).

