Corpus Christi: veja os horários das celebrações nas paróquias da Arquidiocese de Fortaleza

Corpus Christi é lembrado no dia 8 de junho, próxima quinta-feira. Centenas de fieis vão às igrejas para celebração

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou os horários das missas da Solenidade de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira, 8. Neste dia, centenas de fiéis vão às igrejas para participar da celebração eucarística que traz consigo a tradição dos tapetes e a procissão com Jesus Eucarístico nas ruas.

Confira a programação

1 – Paróquia São José - Catedral Metropolitana – Centro

9h, 11h e 19h (após a chegada da Procissão de Corpus Christi)

17h – Na Igreja de São Pedro

17h30 – Na Igreja da Prainha



2 – Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito - Centro

De 1 a 8 de junho acontece a 85ª Semana Eucarística

Dia 8

14h – Louvação

15h – Adoração

16h - Missa Solene de Corpus Christi presidida por Dom José Antonio Aparecida Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza

17h – Procissão até a Catedral Metropolitana



3 – Paróquia Cristo Rei – Aldeota



17h, logo após segue a Procissão nas ruas próximas da Igreja



4– Paróquia São Francisco de Paula - Aratuba

17h



5- Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – Caucaia

7h – Igreja Matriz

7h – Comunidade Japuara

8h – Comunidade Planalto Cauípe

9h – Comunidade Vila Góis e Camará I

17h – Procissão – saída da Comunidade Vila Góis até a Igreja Matriz seguida de Santa Missa

Obs. Confecção do tapete de Corpus Christi pela manhã



6 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pacajus

7h – Igreja Mãe ( Igreja antiga) e Exposição do Santíssimo Sacramento

16h – Benção do Santíssimo

16h30 – Concentração para a saída da Procissão da Igreja Mãe para a Igreja Matriz

Obs. Confecção do tapete de Corpus Christi pela manhã



7– Paróquia Mãe Santíssima – Parque Dois Irmãos

8h – Adoração em todas as Capelas

8h às 18h Adoração na Igreja Matriz

18h Santa Missa na Igreja Matriz e Procissão



8 - Paróquia Santa Luzia – Meireles

8h e 17h, seguida de Procissão



9 - Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima

7h, 9h, 12h, 17 e 19h



10 - Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

8h, 10h, 12h e 16h - Santa Missa

17h - Procissão

9h, 11h e 13h – Adoração ao Santíssimo



11 - Paróquia Nossa Senhora da Glória – Cidade dos Funcionários

7h, 11h, 17h e 19h – Santa Missa

Das 8h às 10h30 e das 14h às 17h – Adoração ao Santíssimo

Procissão de Corpus Christi sairá às 18h da Igreja da Casa da Mãe Rainha rumo a Igreja Matriz.



12 – Paróquia/ Santuário São Francisco das Chagas – Canindé

16h

13 – Santuário Sagrado Coração de Jesus – Centro

7h e 16h



14 – Paróquia São Pedro e São Paulo – Jardim Guanabara

7h30 e 17h seguida de Procissão

Adoração ao Santíssimo durante o dia todo



15 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Redenção

17h seguida de Procissão



16 – Área Pastoral São Pedro – Canindé

17h – Adoração ao Santíssimo

18h – Santa Missa



17 – Paróquia São José – Lagoa Redonda

18h – Adoração e concentração da Procissão na Capela Nossa Senhora de Fátima rumo a Igreja Matriz

19h – Santa Missa



18 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Parque Santa Maria

17h



19 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pindoretama

17h



20 – Paróquia Imaculado Coração de Maria – Henrique Jorge

De 5 a 8 de junho de 2023 – Semana Eucarística

Dia 8

15h Santa Missa

Procissão sai da Comunidade Santa Luzia até a Igreja Matriz



21 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jereissati e Timbó

9h – Igreja Matriz - Jereissati

16h – São Judas – Timbó

Após a Santa Missa haverá a Procissão saindo do Timbó para a Igreja Matriz



22 - Paróquia Santa Terezinha – Marechal Rondon

8h às 11h – Igreja Santa Terezinha

8h às 11h – Igreja Nossa Senhora de Fátima



23 – Paróquia São Raimundo Nonato – Rodolfo Teófilo

8h – Exposição do Santíssimo

15h30 - Adoração e Bênção

16h – Procissão

17h – Santa Missa



24 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Lagoa Seca – Pacajus

7h Santa Missa

15h – Tarde Eucarística na Capela Santa Terezinha, Buriti dos Esmeros

18h – Procissão

19h Santa Missa na Igreja Matriz



25 – Paróquia São Pedro – Barra do Ceará

7h – Igreja Nossa Senhora de Fátima

8h30 – Santa Missa na Igreja Matriz

9h – Igreja São Francisco

17h – Saída da Procissão da Igreja São José para a Igreja São Sebastião



26 – Paróquia Nossa senhora Aparecida – Montese

16h – Santa Missa na Capela de Nossa senhora de Guadalupe

17h – Procissão

18h30 – Santa Missa na Igreja Matriz

27 – Paróquia Bom Jesus dos Navegantes – Parajuru – Beberibe

17h – Concentração para a Procissão no Galha, seguindo para a Igreja Matriz em Parajuru



28 – Paróquia Santa Cecília – Bom Jardim

8h – Santa Missa

9h até às 11h – Adoração ao Santíssimo

16h – Procissão nas seguintes comunidades

Santo Expedito

Nossa senhora de Fátima

São Bento

Igreja Matriz

18h – Santa Missa



29 – Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota

8h – Santa Missa seguida de Adoração ao Santíssimo até às 12h

16h – Adoração ao Santíssimo seguida de Procissão



30 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

16h – Adoração ao Santíssimo

17h – Santa Missa

18h – Procissão

19h – Bênção Solene do Santíssimo Sacramento na Capela de São Pedro