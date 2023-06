Corpus Christi é feriado? Saiba quem tem direito a folga do trabalho

O Dia de Corpus Christi é uma festividade cristã comemorada 60 dias após a Quinta-feira Santa, logo em seguida do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade. E a data comemorativa sempre gera muitas dúvidas se os trabalhadores terão direito a folga ou não. Confira mais abaixo quem tem direito à folga.

Neste ano, o festejo cai na próxima quinta-feira, 8. Além de ser uma data móvel, também é ponto facultativo em diversas cidades brasileiras.

No Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) assinou ponto facultativo não só na quinta-feira, 8, como também na sexta, 9, para servidores públicos. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais, como segurança, saúde e fornecimento de água.

Já em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece que o dia de Corpus Christi é feriado.

O trabalhador tem direito a folga?

Segundo a advogada Larissa Garcia Salgado, que atua no escritório Silveiro Advogados, o empregado tem direito a folgar tanto nos feriados nacionais, quanto aos municipais, referentes ao município em que ele atua. Sendo assim, o funcionário não pode ter nenhum desconto em banco de horas por "perda" de diária.

"Ele pode trabalhar no feriado desde que receba a hora extra com 100%. Porque o feriado trabalhado dá direito ao trabalhador de receber 100% ou ainda uma folga compensatória", disse.

Já se o município não declarar feriado, o empregado terá que trabalhar normalmente, se assim a empresa quiser.

Em relação aos funcionários que atuam em home office para empresas de outras cidades, a advogada ressaltou que teria que se verificar se há alguma previsão expressa do contrato, para saber se nele está sendo adotado o calendário na sede da empresa ou no local de trabalho do empregado.

"Normalmente, se uma empresa é de Fortaleza, mas o empregado reside em uma outra cidade em que não é feriado, ele teria folga no dia 8 e, eventualmente, em algum outro feriado municipal de onde ele reside, e que não vai seja feriado em Fortaleza, ele trabalha, e vai fazendo essa compensação", completou.

Segundo ela, é orientado que, nos contratos de home office, a regra os feriados sejam sempre referentes às da sede da empresa a qual o empregado esteja vinculado.

Corpus Christi: a celebração do corpo de Cristo

A expressão Corpus Christi, que vem do latim, significa "corpo de Cristo". A celebração da data, que pode ser um dia de folga esperado ansiosamente por muitos trabalhadores, vem da religião cristã.

A tradição de perpetuar e celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é uma referência à última ceia de Jesus com seus apóstolo quando ele pediu que celebrassem sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que, na tradição cristã, se transformariam em seu corpo e sangue.

