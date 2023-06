Igrejas de Fortaleza finalizam tapetes para celebração de Corpus Christi

Na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, os católicos celebram o corpo e o sangue de Cristo, data conhecida como Corpus Christi. A solenidade é marcada como o único dia do ano em que Jesus Eucarístico sai em procissão pelas ruas da Cidade. Além do rito da missa, tapetes temáticos são confeccionados para que o padre possa passar com o ostensório e para os fiéis apresentarem suas preces.

Em Fortaleza, uma das paróquias que produziram tapeçarias para a festa desta quinta-feira, 8, foi a Igreja de Cristo Rei, no bairro Aldeota. Ao todo, foram construídas 13 imagens a partir de materiais que vão desde areias coloridas a produtos recicláveis. Cada ilustração foi elaborada por uma pastoral distinta.



A catequista Carol Garcia, de 23 anos, participou da confecção de um dos tapetes de Corpus Christi da paróquia. Ela detalha que a produção levou uma semana para ficar pronta, com início na tarde da última terça-feira, 30, e conclusão nessa terça-feira, 6.

"Foram cerca de 50 pessoas de diferentes pastorais participando da produção dos tapetes. Esse ano, o tema foi o mesmo da Campanha da Fraternidade, que fala sobre a fome. A confecção dos tapetes é sempre um momento de alegria para nós, porque reúne crianças, adultos, idosos. Todos ajudam de alguma forma pra que tudo saia bonito", diz a catequista.

Segundo a secretária paroquial da Igreja de Cristo Rei, Daniela Nóbrega, por este ano ocorrer apenas uma missa no local na data, é previsto um aumento do público em detrimento dos anos anteriores. Somadas a missa, a procissão e as visitações à paróquia, são esperadas mais de duas mil pessoas.

"O Corpus Christi é muito importante para a Igreja Católica e mobiliza muitas pessoas. Entendemos que os tapetes não se tratam só de uma decoração bonita para a igreja, mas, por ser um tema relevante e atual, eles tornam a data um momento de reflexão para os fiéis", afirma.

Quem também fez parte da produção das peças que compõem os tapetes foi a salmista Cinthia Cabral, de 43 anos. Ela conta que participa da confecção da tapeçaria desde 2008 e leva como uma tradição. "Foi muito especial a produção desse ano, porque trouxe a família para participar. Foi muito bonito ver meus filhos, minha mãe e minhas tias participando junto. São costumes católicos que passam de geração em geração", relata.

Além da Igreja de Cristo Rei, pelo menos quatro outras paróquias de Fortaleza terão tapetes expostos, são elas: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Genibaú; Paroquia Nossa Senhora da Glória, na Cidade dos Funcionários; Paróquia Divino Espírito Santo, na Cidade 2000; e Paroquia São José, na Vila Pery.



Horário das Missas de Corpus Christi

Paróquia São José - Catedral Metropolitana – Centro

9h, 11h e 19h (após a chegada da Procissão de Corpus Christi)

17h – Na Igreja de São Pedro

17h30 – Na Igreja da Prainha

Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito - Centro

De 1 a 8 de junho acontece a 85ª Semana Eucarística

Dia 8

14h – Louvação

15h – Adoração

16h - Missa Solene de Corpus Christi presidida por Dom José Antonio Aparecida Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza

17h – Procissão até a Catedral Metropolitana

Paróquia Cristo Rei – Aldeota

17h, logo após segue a Procissão nas ruas próximas da Igreja

Paróquia São Francisco de Paula - Aratuba

17h

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – Caucaia

7h – Igreja Matriz

7h – Comunidade Japuara

8h – Comunidade Planalto Cauípe

9h – Comunidade Vila Góis e Camará I

17h – Procissão – saída da Comunidade Vila Góis até a Igreja Matriz seguida de Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pacajus

7h – Igreja Mãe ( Igreja antiga) e Exposição do Santíssimo Sacramento

16h – Benção do Santíssimo

16h30 – Concentração para a saída da Procissão da Igreja Mãe para a Igreja Matriz

Paróquia Mãe Santíssima – Parque Dois Irmãos

8h – Adoração em todas as Capelas

8h às 18h Adoração na Igreja Matriz

18h Santa Missa na Igreja Matriz e Procissão

Paróquia Santa Luzia – Meireles

8h e 17h, seguida de Procissão

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima

7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

8h, 10h, 12h e 16h - Santa Missa

17h - Procissão

9h, 11h e 13h – Adoração ao Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Cidade dos Funcionários

7h, 11h, 17h e 19h – Santa Missa

Das 8h às 10h30 e das 14h às 17h – Adoração ao Santíssimo

Procissão de Corpus Christi sairá às 18h da Igreja da Casa da Mãe Rainha rumo a Igreja Matriz.