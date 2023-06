Corpus Christi: entenda significado da data e origem do feriado

Na próxima quinta-feira, 8 de junho (08/06), celebra-se no Brasil o Dia de Corpus Christi, data associada à religião católica e ponto facultativo de feriado entre diversas cidades brasileiras. Ou seja, órgãos e entidades da administração pública de estados e municípios decretam a data como ponto facultativo.

Como é uma data móvel, o dia do Corpus Christi é sempre comemorado 60 dias após a páscoa e na segunda quinta-feira após o domingo de Pentecostes.

Para quem não celebra tradicionalmente, é um momento usado por muitos brasileiros para viajar ou descansar, visto que pode se tornar um feriado a depender da cidade em que se habita.

Isso acontece devido à lei 9.093/1995, a qual permite que municípios declarem em normas municipais até quatro feriados religiosos, incluído a Sexta-Feira da Paixão.

Além disso, por ser de origem cristã, possui por trás um significado de origem e um motivo para a celebração.

O que significa Corpus Christi e qual a origem da celebração da data?

A expressão Corpus Christi, que vem do latim, significa "corpo de Cristo". A celebração da data, que pode ser um dia de folga esperado ansiosamente por muitos trabalhadores, vem da religião cristã.

A tradição de perpetuar e celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é uma referência à última ceia de Jesus com seus apóstolo quando ele pediu que celebrassem sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que, na tradição cristã, se transformariam em seu corpo e sangue.

Hoje, a celebração católica inclui missa, procissão e adoração ao sacramento. O feriado sempre cai na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, dia da Santa Ceia.

Por isso, 8 de junho também é o dia em que bispos das dioceses levam em procissão a hóstia sagrada, que representa o corpo de Cristo, até a catedral.

Desde quando o Dia de Corpus Christi é celebrado?

Oficialmente, a festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. Ele publicou uma bula papal sobre o tema, chamada de "Transiturus", instituindo a data e concedendo indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia.

Segundo alguns biógrafos, o papa medieval incumbiu o filósofo, teólogo e santo italiano São Tomás de Aquino (1255-1274) de redigir um rito ("ofício") para a celebração da data.

Além disso, a celebração só foi difundida para toda a Igreja Católica no pontificado de Clemente V, que reafirmou sua significação no Concilio de Viena (1311-1313). Alguns anos depois, o Papa João XXII confirmou o costume de fazer uma procissão pelas vias da cidade.

Por isso, uma forma tradicional de celebrar é com uma procissão em alusão à caminhada do "povo de Deus" em busca da Terra Prometida.

A tradição da celebração do Corpus Christi no Brasil

Como rito católico perpetuado, a data em Portugal é chamada também de "Dia do Corpo de Deus", sendo celebrada com procissão pelas ruas, assim como acontece em algumas cidades de raízes católicas do Brasil.

No visual da celebração, há o costume de se adornar as ruas com "tapetes" feitos de serragem colorida e flores. No Brasil, a procissão adornada assim surgiu em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Esse hábito faz de alguns lugares uma atração turística no dia 8 de junho.

