Paróquia do Cristo Rei inicia produção dos tapetes de Corpus Christi

A solenidade, celebrada 60 dias depois da festa da páscoa, é uma tradição do catolicismo que lembra o corpo e o sangue de Cristo

Para os católicos, celebrar Corpus Christi é reverenciar o corpo e o sangue de Cristo em memória ao seu sacrifício na cruz. Surgida em Liége, na Bélgica em 1124, a solenidade tornou-se uma tradição que, a cada ano, consegue emocionar quem dela participa, quem ela vivencia, quem ela mobiliza.

Na Paróquia de Cristo Rei, igreja no bairro Aldeota que integra a Arquidiocese de Fortaleza, todos os anos equipes com integrantes de movimentos e pastorais se organizam para a confecção dos tapetes com desenhos que, este ano, fazem alusão a Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema “Fraternidade e fome”.

Em tons vibrantes e desenhos bem elaborados, os tapetes ganham forma para que o presidente da celebração passe com o ostensório - objeto litúrgico usado nas adorações ao santíssimo - e os fiéis possam fazer suas orações e preces.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FORTALEZA, CEARÁ, 31-05-2023: A Igreja do Cristo Rei realiza a tradicional montagem dos tapetes de corpus Christi, com areia colorida e outros materiais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). Crédito: FERNANDA BARROS

A passarela, que fica na nave central da igreja, é feita com pedras, E.V.A, raspa de madeira, glitter, tecido e principalmente, areia colorida. Talita Amaro, uma das responsáveis pela produção, conta que a igreja católica tem a tradição de fazer tapetes como reverência a passagem de Corpus Christi. Este ano, estão sendo feitos treze tapetes.

“A escolha do tema varia muito. Às vezes nós puxamos pelo tema da campanha da fraternidade, como neste ano, ou tratamos algum tema que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ou o papa querem abordar naquele ano litúrgico. Então nós trazemos temas que podem ser trabalhados no catolicismo”, relata Talita enquanto desenhava um dos tapetes.

Talita comenta ainda que trazer temas sociais como o da fome tem o objetivo de sensibilizar os paroquianos e visitantes para a temática, para que alicerçados não somente pelo apelo da Campanha da Fraternidade mas a através da catequese com citações bíblicas, onde Cristo é o centro da fundamentação religiosa dos católicos.

“Esse tema não pode ser deixado de lado pelos cristãos, porque Jesus deixou seu exemplo de acolhimento ao próximo em suas vulnerabilidades, em suas necessidades”, ressalta. Talita diz ainda que a produção dos tapetes iniciou nesta terça-feira, 30, vai até a véspera do dia da solenidade, na próxima quinta-feira, 8.