Corpus Christi: fluxo nas rodoviárias de Fortaleza deve aumentar 30%

A celebração de Corpus Christi deve aumentar o movimento para viagens intermunicipais. O feriado, que começa nesta quinta-feira, 8, terá ponto facultativo na sexta, 9, de acordo com o decreto assinado pelo Prefeito José Sarto (PDT). Com a folga, são esperadas mais de 30 mil pessoas nas rodoviários de Fortaleza, entre os dias 7 e 11 de junho. O fluxo é cerca de 30% maior em relação ao ano passado.

O número representa um aumento de 4% se comparado ao fluxo normal, conforme a Socicam, administradora dos terminais rodoviários na Capital.

Em nota, o gerente da Socicam, Newton Fialho, destacou que o dia com maior fluxo previsto é a quinta-feira, quando mais de 6.470 usuários devem embarcar ou desembarcar nos terminais.

Segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), 30 viagens extras serão disponibilizadas pelas empresas de transporte para atender à alta demanda. Ao todo, são esperadas mais de 830 viagens entre normais e extraordinárias.

Os destinos mais procurados no Ceará são os municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Quixadá. Já para viagens interestaduais, as rotas preferidas dos passageiros são Natal (RN), Teresina (PI), Mossoró (RN), Recife (PE) e João Pessoa (PB)

Policiamento nas estradas

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), iniciou nesta quarta-feira, 7, a “operação "Corpus Christi 2023", em todas as rodovias estaduais do Ceará.

Para essa ação, foram designados 256 policiais militares, 44 viaturas, 36 motocicletas e 16 guinchos, dispostos em 28 postos de fiscalização fixos e 11 postos de fiscalização avançados.

Em nota, o comandante do BPRE, tenente-coronel Nazareno, destacou os objetivos de diminuir acidentes e garantir a segurança dos condutores nas estradas. “Uma atenção maior será dada a trechos mapeados com maiores índices de acidentes e de ações criminosas”, explica.

Trânsito em Fortaleza

Durante os festejos da quinta-feira, 8, diversos eventos que devem impactar o trânsito serão realizados na Capital. Para auxiliar o fluxo de veículos nos locais em que as celebrações irão ocorrer, um efetivo de 60 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi destacado para os eventos católicos.

Os agentes estarão equipados com viaturas e motocicletas durante os bloqueios temporários pré-definidos. Confira locais e horários dos bloqueios:

- Cidade dos Funcionários

Início às 18 horas da Casa da Mãe Rainha (av. José Alves Cavalcante, 1130) em direção à Paróquia Nossa Senhora da Glória (av. Oliveira Paiva, 905) - ruas Chico Lemos e Júlio Lima, além das avenidas de origem e destino.



- Centro

Início às 17 horas da Paróquia São Benedito (rua Clarindo de Queiroz, 1247) - rua Clarindo de Queiroz, av. Tristão Gonçalves, av. Duque de Caxias (Igreja Nossa Senhora do Carmo), av. Barão do Rio Branco e rua Castro e Silva (tendo como destino a Catedral Metropolitana de Fortaleza).

Início às 18 horas na Paróquia Cristo Rei (rua Nogueira Acioli, 805) – av. Santos Dumont, rua Carlos Vasconcelos, rua Costa Barros, e retorna à Nogueira Acioli para a paróquia.



- Benfica

Início às 17 horas na Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios (avenida da Universidade, 2974) - rua Paulino Nogueira, rua João Gentil, rua Adolfo Herbster e av. da Universidade (retorno à paróquia).



- Aldeota

Início às 16h30min na Paróquia Nossa Senhora da Paz (Rua Visconde de Mauá, 905) - rua Visconde de Mauá, rua Maria Tomásia, rua Joaquim Nabuco, rua Marcos Macedo e rua Visconde de Mauá (chegando à Igreja Matriz).



- Dionísio Torres

Início às 17h30min na Paróquia São Vicente de Paulo (av. Desembargador Moreira, 2211) - rua Dom Expedito Lopes, rua Nunes Valente, av. Virgílio Távora, rua General Tertuliano Potiguara (retornando à Igreja Matriz).



- Maraponga

Início às 16 horas na Capela de Santa Edwiges (rua Cabral Veras, 492) – rua Cabral Alves, rua Francisco Mota, rua Joaquim Jerônimo, rua 5, Rua 10, rua Vinícius de Moraes, rua Vital Negreiros, rua Francisco Glicério, rua Leon Gradvohl, rua Holanda, rua Itália e chegada à Paróquia Santo Antônio de Pádua (rua Lourenço Pessoa, 760).



- São João do Tauape

Início às 16h30min na Paróquia de São João Batista (rua Capitão Gustavo, 3940) – rua Monsenhor Salazar, rua Frei Vidal, rua Eduardo Bezerra, rua Sabino Monte, rua Tibúrcio Frota, rua Capitão Gustavo e retorno à igreja.



- Conjunto José Walter

Início às 8h30 na Igreja da Matriz (Rua 65, nº 40) – avenidas C, J, A e I.



- Messejana

Início às 17h na Capela Menino Jesus de Praga (rua Miguel Couto, 329) - rua Copérnico, rua Veneza, rua Padre Pedro de Alencar e rua Joaquim Bezerra para chegar à Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição.