Carro derruba poste, que atinge outro veículo, na avenida Raul Barbosa

Caso aconteceu neste domingo, 1º, na parte da manhã, quando carro chocou-se contra um poste, que caiu e atingiu outro veículo. AMC foi ao local e está fazendo a liberação do tráfego

Uma colisão atrapalhou o trânsito na avenida Raul Barbosa, no Alto da Balança, na manhã deste domingo, 1º, em Fortaleza. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), um carro colidiu com um poste de luz, que caiu.

O veículo trafegava no sentido sertão-praia, e o poste caiu na pista oposta. Na queda, ele atingiu outro carro. A AMC foi chamada ao local após o sinistro. Por ser um poste de iluminação, o fornecimento de eletricidade na área não foi comprometido.

O órgão informou que os agentes que atenderam à ocorrência estão fazendo o controle do tráfego no local. Não foi necessário realizar desvios na pista, que segue com uma faixa livre.

Ainda pelas informações da AMC, o poste está sendo removido, para liberação total da via. Não foi informada previsão para que o procedimento seja concluído.

