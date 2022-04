Sarto promete entrega completa do projeto Beira Mar de Todos no dia 20 de maio, com festa para a população

A entrega completa do projeto Beira-Mar de Todos acontece no dia 20 de maio, segundo o prefeito Sarto Nogueira. Neste sábado, 30, foram entregues 651 chaves de boxes para permissionários que já atuvam no local antes da reforma. Com a finalização das obras, outros 56 boxes serão ofertados para novos permissionários, totalizando em 707, além de 63 quiosques.

"Eu já falei com o presidente da Câmara para que seja um processo célere, para que a gente possa, por meio das entregas, derrubar o tapume para permitir que os permissionários se adaptem à sua estrutura física, para que no dia de 20 de maio seja feita uma grande festa por meio da entrega. Vão ser 707 boxes e 63 quiosques", explica o prefeito em solenidade.

Os quiosques vão ser divididos em três novos tamanhos, onde o maior será destinado a comércios de grande porte, como restaurantes, informou Sarto. Com a requalificação do espaço, os boxes passaram a ter tetos, o que permite que os permissionários possam trabalhar em outros horários além do período da noite. Antes, o comércio só funcionava de forma noturna pela falta de proteção contra o Sol.

Com a possibilidade de trabalho em outros turnos, o prefeito informou que a estimativa é que a receita dobre de valor. O projeto Beira-Mar de Todos também traz outras melhorias, como a requalificação viária da faixa de praia, implatação do Skate Parque e do Beach Tênis. Além disso, serão implantados mais de 800 novos bancos e banheiros acessíveis a cada 380 metros.

"Quero parabenizar a prefeitura, o prefeito Sarto e todo o seu time pelo início da entrega desse espaço tão importante que faz parte de toda essa requalificação dessa área de Fortaleza, que serve muito à cidade por ter toda essa força relacionada à geração de emprego e renda", celebrou a governadora do Ceará, Izolda Cela, durante o evento.

A governadora pontuou que a intenção do Governo do Estado é fortalecer a parceria com a Prefeitura de Fortaleza para melhorias na Capital. "Para que possamos ter mais força e mais eficiência na entrega das obras de serviços que são essenciais para a vida das pessoas", completou. Com 56 novos boxes, novos permissionários terão oportunidades de emprego no local.

Melhoria de trabalho para permissionários

O vendedor Fábio Coelho, que já atua na feirinha da Beira-Mar há 15 anos, comemora a melhoria na estrutura dos boxes, que antes, segundo ele, era precária. "Vai passar de uma estrutura muito precária para um boxe fixo. A gente vai poder só fechar as portas, porque o monta e desmonta que era o grande problema. Do jeito que vai ficar, vai dar até para funcionar de dia", explicou.

Lucilânia Menezes, outra vendedora da feirinha há dez anos, espera que as melhorias possam atrair mais clientes para os pontos de venda. "A expectativa é que melhore, que o ambiente atraia mais turistas por meio da estrutura nova, porque na antiga era bem difícil a situação. A expectativa é que o turista se sinta melhor", pontuou.

(Com informações da repórter Marcela Tosi)