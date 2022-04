15 areninhas receberão obras de requalificação e manutenção em Fortaleza, anuncia Sarto

Nesta sexta-feira, 29, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou um pacote de reformas que contemplará 15 areninhas na Capital. Os equipamentos passarão por obras de requalificação e manutenção, que inclui troca dos gramados, construção de alambrados e vestiários e instalação de redes. O investimento do pacote de reformas é de R$ 2 milhões e possui previsão de entrega das intervenções ainda neste ano.

O anúncio foi realizado pelo gestor municipal durante visita técnica ao Campo da América, localizada no bairro Meireles. O equipamento foi a primeira Areninha instalada em Fortaleza, em junho de 2014 e está sendo a primeira a ser contemplada pelo pacote de reformas.

De acordo com Sarto, o pacote de requalificação das Areninhas tem o objetivo de realizar a manutenção dos gramados, vestiários, alambrados, além de promover cuidados preventivos. Ainda segundo o prefeito, a “manutenção é importante, pois as Areninhas têm um papel de destaque na Capital, promovendo a prática de esportes, a inclusão social e a economia local”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem 151 obras em andamento, com investimento de R$ 1,2 bilhão

Fortaleza e outras capitais são monitoradas por possíveis desastres no período chuvoso

Chaves de boxes da Beira Mar são entregues neste sábado; Feirinha deve ser inaugurada em 20 dias

As obras do Campo da América tiveram início em abril e devem ser concluídas em maio. O espaço recebe serviços voltados à substituição de toda a grama sintética por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). O titular da Seinf, Samuel Dias, comenta que o local receberá um novo gramado padronizado e de maior qualidade com a reforma, atendendo uma demanda da população.

“Por ser a mais antiga, nós não usamos uma grama com tecnologia tão adequada para a prática de esportes, como foi nos outros equipamentos. Então essa reforma irá padronizar os aparelhos e trazer maior qualidade para atender a população”, disse o titular da pasta.

Os próximos equipamentos a serem reformados, ainda nesse primeiro lote, são as Areninhas da Granja Portugal, do Aracapé e do Sítio São João.

Ao todo, a Prefeitura de Fortaleza entregou 97 Areninhas na Capital, dessas, 24 na atual gestão do prefeito José Sarto. Ainda segundo a Prefeitura, a meta deste ano é inaugurar mais duas praças esportivas nos bairros Aracapé e Pirambu.

Tags