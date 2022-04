Duplo homicídio é registrado durante a madrugada na Granja Lisboa, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vítimas eram dois jovens de 18 e 20 anos. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento

Dois jovens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado, 30, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. As vítimas tinham 18 e 20 anos de idade. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso pelo crime, assim como a motivação do duplo homicídio ainda era investigada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou em nota que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257.4807



