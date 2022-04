Campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea é promovida na Aesp

Nesta sexta-feira, 29, na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), foi feita uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea com intuito de incentivar a doação e o cadastro de alunos, professores e servidores da instituição.

A iniciativa teve como principal papel a conscientização dos profissionais de segurança pública em prol da iniciativa de doar sangue e, consequentemente, salvar vidas. Segundo o diretor de planejamento e gestão interna da instituição, Nartan Andrade, a campanha já está na 3ª edição.

Ele disse que é "gratificante ver professores, alunos e colaboradores se envolvendo na iniciativa". Doas sangue, além de um papel social a ser cumprido, é também um ato de cidadania e solidariedade, reforçou ele.

A campanha foi realizada pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, juntamente com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), e contou ainda com o apoio do projeto Aesp Social e do ambulatório da Academia.



