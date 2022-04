Homem suspeito de homicídio é preso no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Um homem, suspeito pelo crime de homicídio, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 29. A captura aconteceu no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação foi realizada após abordagem a um veículo suspeito. Além da prisão, os policiais também apreenderam o veículo.

A ação contou com apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), que informaram a PMCE sobre um veículo suspeito, modelo Renault Clio, em uma via do bairro Edson Queiroz. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais se depararam com o motorista do veículo, Luciano Braz da Silva, de 57 anos, conhecido como “Ni”.

Segundo informações da PMCE, o homem possui antecedentes por homicídio, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico e posse de drogas, além de um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Com isso, a ordem de prisão foi cumprida pelos agentes de segurança. Além da captura, os policiais militares apreenderam o veículo, uma quantia em dinheiro, um celular, um relógio e um anel.





