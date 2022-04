Buraco em cruzamento atrapalha trânsito e causa acidentes no Bairro de Fátima

Asfalto cedeu no cruzamento das ruas Eusébio de Sousa e Joaquim Magalhães, gerando transtornos no local. Segundo moradores da área, problema já teria causado acidentes

Um buraco no cruzamento das ruas Joaquim Magalhães com Eusébio de Sousa, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, tem causado transtornos na região. Com cerca de 1,5 metro de profundidade e pouco mais de um metro de diâmetro, a fissura atrapalha o trânsito e aumenta o risco de acidentes. Para desviar da abertura, motoristas precisam diminuir a velocidade e passam pelo local em zigue-zague, ainda assim, correndo risco de colidir com outros veículos.

De acordo com o advogado Marcelo Correia, 47, que mora numa casa ao lado do cruzamento, o buraco surgiu há mais de 20 dias e aumentou de tamanho com as últimas chuvas registradas na Capital. Ao menos três acidentes já foram registrados no local. "Um dia desses um carro ficou com a frente toda amassada, porque o buraco é muito fundo e quando o pneu cai, bate a frente. Teve outro que estourou o pneu, precisou empurrar, chamar reboque. E o mais recente foi uma caminhonete, há uns cinco dias”, conta.

Segundo Marcelo, na última ocorrência, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local e sinalizaram o buraco com escoras e uma tela plástica laranja, similar às usadas em obras. Contudo, não há sinalização adicional sobre o perigo na pista, o que mantém o risco de novos acidentes. "Dependendo da hora, se estiver chovendo, é muito arriscado passar por aqui, principalmente motoristas que não conhecem o trecho", acrescentou o morador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fiação de poste pega fogo e deixa moradores sem energia no Jardim Guanabara

Fortaleza registra menor número de mortes no trânsito entre janeiro e março dos últimos 20 anos

Reforma de escola em Fortaleza terá investimento de quase R$ 2,5 milhões



O POVO esteve no cruzamento no fim tarde desta sexta-feira, 22, e registrou imagens do fluxo de trânsito mais lento do que o normal devido ao buraco. De acordo com o comerciário Francisco Jorge, 59, que mora na rua Joaquim Magalhães, a poucos metros da fissura, o tráfego costuma ficar mais complicado nos horários de pico. "Aqui pela manhã e no meio dia o congestionamento é grande. A situação fica pior quando tem carretas ou caminhões, que vêm descarregar materiais num hospital aqui perto. O transtorno é tão grande quanto o buraco, e os dois só aumentam", reclama o morador.

O servidor público Mauricio Pinheiro, que utiliza o cruzamento como caminho para deixar a esposa em uma clínica de fisioterapia, na rua Eusébio de Sousa, considera que o risco de acidentes seja maior para os motoristas que não conhecem a área. “É muito mais perigoso para as pessoas que não costumam circular por aqui. Tem um fator muito importante que é a educação no trânsito, porque alguns motoristas não querem dar preferência a quem vai passar pelo buraco, e isso acaba provocando várias confusões”, comentou.



"É inadmissível um problema como esse há mais de 20 dias. Se fosse num bairro nobre, já estaria solucionado. Eu acho que a Prefeitura está esperando completar um mês para fazer o bolo de aniversário, só pode ser isso, porque não tem outra explicação", acrescentou Pinheiro, ressaltando que o cruzamento é um trecho de intenso fluxo de veículos.

Com os transtornos causados pelo buraco, os motoristas que trafegam pela rua Joaquim Magalhães, que é a via preferencial, precisam parar o veículo ou diminuir a velocidade no entorno da abertura para dar a passagem aos condutores da rua Eusébio de Sousa. As duas vias são os principais corredores de acesso às avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio.

Em nota enviada ao O POVO na manhã dessa quinta-feira, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), por meio da Regional 4, informou que enviaria uma equipe ao cruzamento onde surgiu o buraco para realizar uma vistoria técnica e encaminhar as providências necessárias. Os moradores ouvidos pela reportagem, no entanto, afirmam que nenhum agente do Município tinha ido ao local até o começo da noite de hoje.



A Seger reforça que, para solicitar serviços de recuperação asfáltica, a população pode entrar em contato com a Central 156, por telefone, ou ainda registrar a ocorrência diretamente na Secretaria Regional do seu bairro.

Colaboraram: Benfica de Oliva e Milra Nobre

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags