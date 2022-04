Planetário Rubens de Azevedo tem entrada gratuita para celebrar aniversário do Dragão do Mar

A viagem de uma bruxa, seus sobrinhos e o astrônomo Tobias que só fala com rimas pôde ser assistida por crianças e adultos na sessão gratuita de “E a Bruxa foi para o Espaço”, no Planetário Rubens de Azevedo, neste sábado, 30. A programação do equipamento é parte das celebrações dos 23 anos de funcionamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

“Vamos descobrir o que tem dentro daquela bola?”, foi assim que Ernand Lima, 43, convidou as sobrinhas Clarice, 4, e Cecília, 5, para visitar o planetário na tarde deste sábado. Compartilhar o encantamento que sente com a ciência e o espaço foi um dos motivos que levou Ernand a procurar o equipamento cultural.

“A gente está começando a sair de casa agora, estavamos cumprindo muito os cuidados de isolamento”, disse Ernand. O Dragão do Mar, para ele, é local de lembranças em diversos locais, tanto no planetário quanto em outras partes do centro cultural. “Lembro da acústica debaixo do planetário, que faz tudo ficar com eco, quero despertar essas experiências nelas”, diz.

Foto: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, 30-04-2022: O Centro Cultural Dragão do Mar comemora os seus 23 anos, com uma vasta programação, como a entrada gratuita no Planetário. (Foto: Fernanda Santos/ O Povo)

Gizelle Pinto, 40, que também começou a frequentar espaços públicos novamente após a terceira onda da pandemia, levou a filha pela primeira vez ao planetário. Liz Pinto, 10, afirmou gostar de aprender sobre os planetas e estar animada para conhecer a programação.

Devido à alta procura para retirada de ingressos, apesar de terem ido com a intenção de assistir a primeira sessão, às 18h, mãe e filha acabaram precisando esperar para ver a exibição de 19h. Os ingressos são distribuídos na bilheteria do planetário uma hora antes de cada sessão.

Para conseguir entrar às 18h, Joiris Estevam, 40, chegou às 16h40 e conseguiu ingressos para a filha, Bianca Estevam, 8. “É a segunda vez que viemos. Vim a primeira vez e por mim eu vinha sempre. É um espetáculo”, afirmou Joiris. Bianca, por sua vez, ficou animada para aprender mais sobre o espaço e compartilhou que os temas que viu no equipamento já caíram nas provas da escola.

Foto: FERNANDA BARROS

Programação gratuita continua por tempo indeterminado, diz diretor

Dermeval Carneiro, diretor do planetário, explicou que a programação continuará de forma gratuita por tempo indeterminado. Segundo ele, o planetário está passando por atualizações da tecnologia utilizada para fazer as projeções. Por isso, apenas metade da sala recebe as projeções e, para não paralisar as atividades, o local receberá as pessoas gratuitamente.

“Os três planetários do estado do Ceará terão a mesma tecnologia”, afirmou Dermeval ao O POVO. Os planetários de Fortaleza, localizado no Dragão, e o de Sobral, no centro da cidade da região Norte, receberão atualizações nos projetores. Já o localizado no Crato, no Centro Cultural do Cariri, espera a chegada de equipamentos alemães para ser inaugurado.

Neste domingo, a programação deste sábado será repetida. Às 18h, será exibida a animação "E a Bruxa foi para o Espaço" (sessão infantojuvenil) e, às 19h, "Até as Fronteiras do Universo" (sessão juvenil-adulta). Já na semana seguinte, uma nova exibição estará disponível com a sessão "A luz do berçário da vida".



