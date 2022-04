Lancha transportada por guincho atinge fiação de poste em Fortaleza

Um caminhão guincho que transportava uma lancha atingiu a fiação de um poste na avenida Dom Manuel, no Centro de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 29. O incidente ocorreu por volta do meio-dia, na altura do cruzamento com a rua Tenente Benévolo. A parte superior da embarcação ficou presa aos fios e o trecho precisou ser interditado para o trânsito de veículos.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) compareceram ao local para orientar os motoristas sobre os caminhos alternativos durante a interdição da área. O bloqueio afetou os condutores que trafegavam no sentido praia/sertão. O trecho foi liberado novamente às 15h30min, depois que funcionários de uma empresa de telecomunicações conseguiram apartar os fios da lancha. A Enel Distribuição Ceará informou que os fios da rede de energia elétrica não foram danificados.

Segundo a AMC, o condutor do veículo foi atuado por transitar danificando a via, suas instalações e equipamentos, e derramar ou arrastar carga sobre a pista, ambas infrações gravíssimas previstas no Código de Transito Brasileiro (CTB). Além disso, acrescenta o órgão, ele também foi multado por transportar carga superior aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, infração de natureza grave.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e agentes da Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger) compareceram ao local para prestar apoio à AMC durante a ocorrência. Não houve registro de feridos.



