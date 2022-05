Bombeiros retiram anel preso em dedo de criança; entenda riscos

Ocorrência foi registrada nesse sábado, 30, com atendimento realizado na sede de uma companhia do CBMCE. Órgão alerta para o uso de joias e acessórios similares por crianças

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu nesse sábado, 30, uma ocorrência de anel preso no dedo de uma criança. O procedimento foi realizado na sede da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Miliar, em Fortaleza.

Na ocasião, a vítima, de 7 anos, foi socorrida pelos bombeiros, que realizaram o corte e a remoção do anel. O pai da criança acompanhou o atendimento.

Sobre o assunto Corpo de Bombeiros salva 30 banhistas em praias e lagoas do Ceará neste fim de semana

Bombeiros resgatam jacaretinga no entorno do Açude de Araras, em Varjota

Bombeiros resgatam vítima presa às ferragens de caminhão tombado em Sobral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em caso de anéis e outras jóias presas, os bombeiros usam uma mini retífica, que faz o corte do metal para liberar a circulação sanguínea. É usada uma apara sob a área que será cortada, para evitar ferimentos, e o objeto é molhado durante o procedimento, para que não esquente, queimando a pele.

Bombeiros alertam sobre uso de joias por crianças

Na nota publicada para divulgar o atendimento, os bombeiros informam sobre os riscos do uso de anéis e outras joias por crianças. Segundo a corporação, por estarem em fase de crescimento, manter estes objetos no corpo das crianças gera maior perigo de o item ficar preso.

Os riscos não se resumem à quebra do objeto. De acordo com o CBMCE, estes casos podem gerar lesões e até mesmo levar à amputação de membros, em situações mais graves.

O órgão orienta que, caso haja dificuldade para remover anéis e joias similares, a recomendação é procurar, inicialmente, uma unidade de saúde próxima ao local da ocorrência. Após a avaliação profissional, os bombeiros podem fazer o procedimento de retirada do objeto preso.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Operação contra poluição sonora mira paredões neste fim de semana em Fortaleza

Sarto promete entrega completa do projeto Beira Mar de Todos no dia 20 de maio, com festa para a população

Duplo homicídio é registrado durante a madrugada na Granja Lisboa, em Fortaleza

Sarampo e Influenza: posto de saúde Guiomar Arruda tem sábado movimentado em "Dia D" da campanha de vacinação

Homem suspeito de homicídio é preso no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Planetário Rubens de Azevedo tem entrada gratuita para celebrar aniversário do Dragão do Mar

Carro derruba poste, que atinge outro veículo, na avenida Raul Barbosa

Movimentos sociais fazem passeata no Pirambu pelo Dia do Trabalhador

Tags