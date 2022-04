Corpo de Bombeiros salva trinta banhistas em praias e lagoas do Ceará neste fim de semana

A equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou, entre sexta-feira, 22 e o domingo, 24, trinta banhistas em praias e lagoas do Estado. Todas as vítimas foram salvas com vida e, além delas, os agentes também desempenharam 1.608 ações de prevenção a acidentes nas praias de Fortaleza, Caucaia, Aracati e Jijoca de Jericoacoara.

Na Praia do Futuro, em Fortaleza, os guarda-vidas da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento (1ªCSMar/BBS) realizaram 27 resgates, sendo 12 adultos, 6 adolescentes e 9 crianças. Entre os resgatados, 1 era de São Paulo e 26 de Fortaleza). Os agentes também encontraram uma criança e a entregaram ilesa aos seus responsáveis.

Já a 2ª Companhia de Salvamento realizou 337 ações de prevenção e resgatou 3 adultos em Caucaia, seu local de atuação. As demais prevenções foram realizadas pelos guarda-vidas do Aracati e de Jijoca de Jericoacoara.

O capitão Rodrigo Monteiro Carneiro, comandante da 2ª Companhia de Salvamento, ressaltou que o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) contava com 48 guarda-vidas em 19 postos durante os resgates, além de seis quadriciclos, cinco viaturas 4×4 e três motos aquáticas e apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).

